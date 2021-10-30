Fatih Erbakan: Yeni üyeler 'Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye koptuk geldik' diye uyarıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılacakları söylentilerine ilişkin olarak, "Bizim son zamanlarda partimize katılanlar, yeni üyelerimizden yüzde 60 hatta bazı bölgelerde 70’i AKP’den kopan vatandaşlarımız. Gelenler de bize açıkça uyarıda bulunuyor, ‘Biz zaten AKP’den kopup geldik, eğer Cumhur İttifakı’na girecekseniz biz niye geldik?’ diyerek. Cumhur İttifakı’na tepkilerini koyuyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milli Görüş seçmenine yakınlaşmak için Saadet Partisi ile temasa geçeceği ancak Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarından sonra rota değiştirerek Necmeddin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’ne yöneleceği iddiaları hakkında Erbakan'dan açıklama geldi.

“AKP’den bize resmi bir yanaşma olmadı"

Odatv'den Talha Özmen'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile bir araya gelme iddialarına ilişkin olarak, “AKP’den bize resmi bir yanaşma olmadı ama kulisler, abilerimiz, büyüklerimiz bu konuda telkinlerde bulunuyor ancak resmi bir görüşmemiz olmadı. Bizim de tavrımız, çizgimiz bellidir. Biz Yeniden Refah olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz Bir görüşme, yaklaşma olsa da cevabımız nettir” diye konuştu.

"Erbakan Hoca 'Bir gün herkes Milli Görüşçü olacak’ derdi"

Özellikle son dönemlerde AK Parti’nin sıklıkla Milli Görüş davasını dile getirmesi ve sahiplenmek istemesi hakkında da konuşan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Erbakan Hoca’nın bir sözü vardı. ‘Bir gün herkes Milli Görüşçü olacak’ diye. Şimdi yavaş yavaş bütün partiler bu çizgiye gelmeye başladı tabii ama burada önemli olan söylem değil. Partilerin icraatlarına bakacak seçmen. Milli Görüş prensiplerine kim daha uygunsa zaten ortaya çıkacak. Ama AKP’nin uygulamalarına baktığınızda Milli Görüşle bir araya getirmek mümkün değil. AKP, 18-20 sene önce kendileri ifade etmişti. Milli Görüş’ten biz ayrıldık diye. İcraatları da bunu kanıtlıyor.”

"Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz”

Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğu dönemlerde konuşulan, “Erbakan, Cumhur İttifakı’na girecek” sözlerinin Saadet Partisi’nin bir propagandası olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Bu konuda aslında biraz Saadet Partisi’nin de etkisi oldu. ‘Bunlar bizden koptu, Tayyip Bey kurdurdu partiyi’ şeklinde. Ama onun bir aslı yoktu tabi. Vakıf döneminde bir açıklamamız çarpıtıldı, ‘Cumhur İttifakı’na oy verin şeklinde’ böyle bir durum söz konusu değil tabi. Biz sadece doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz” dedi.

"Özel görüşmemiz de olmadı ne Tayyip Bey’le ne de Oğuzhan Bey’le”

Son olarak Kıbrıs’ta bir araya gelen Asiltürk, Erdoğan ve Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. Yılı için düzenlenen törenleri izlemişlerdi. Saadet Partisi’nden ayrıldığı 2014 yılından beri Asiltürk ile ilk kez yan yana gelen Fatih Erbakan, aralarında geçen konuşmayı da anlattı.