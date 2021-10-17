Fatih Erbakan: İlk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bizim oylarımızı kararsızlara yazıyorlar. Biz de 'Bu kararsızlar neden her ankette yüzde 20, 30 çıkıyor' diyoruz. Anadolu’yu gezdiğimizde, iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır” dedi.

Fatih Erbakan, Kocaeli’nde katıldığı sandık müşahitleri toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde konuşan Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 30 milyon vatandaşın sosyal yardımlara muhtaç olduğunu, 1,2 milyon ailenin temel tüketim maddelerini temin edecek maddi imkanlarının dahi bulunmadığını belirtti. Erbakan şu mesajları verdi:

"Hükümet her 24 saatte 240 bin asgari ücretlinin maaşına denk gelen parayı faiz borcu olarak ödüyor"

"Üç gider kaleminden dolayı millete kaynak kalmıyor. İlk gider, faiz gideri. İkincisi, imtiyazlı patronlara aktarılan kaynaklar. Üçüncüsü de lüks ve şatafat gideri. Bu gider kalemleri dolayısı ile kalp pili takılacak vatandaşa kaynak kalmıyor. İşçimize, memurumuza ve emeklimize para kalmıyor. Hükümet her 24 saatte, 240 bin asgari ücretlinin maaşına denk gelen parayı faiz borcu olarak ödüyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlara verecek 26 milyar lirayı bulamayan hükümet, her yıl bu paranın on katını borç faizi olarak ödüyor. Beş tane imtiyazlı patrona 128 defa vergi affı çıkarıldı. Van Oto Sanayi'deki ustanın vergi borcu faizi ile alınıyor. Beş patron, ekonominin uzay boşluğu gibi, bütün ülkeyi yutsa yine de doymuyor.

"İlk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacak"

Anket şirketleri, bize verilen oyları ‘kararsız oylar’ olarak yazıyor. Hepimizin bildiği, tanıdığı anket firmaları arıyor diyorlar ki ‘Yeniden Refah Partisi seçeneklerin arasında yok. Biz sizi kararsızlara yazacağız’. Biz de 'Bu kararsızların sayısı neden her ankette yüzde 20, yüzde 30 çıkıyor' diyoruz. Meğerse içinde hep Yeniden Refah’ın oyları varmış. En güvenilir, en sağlıklı anketi bizler, genel başkan yardımcılarımız, teşkilatlarımız Anadolu’yu karış karış gezerek yapıyoruz. Ve bizim Anadolu’yu gezdiğimizde iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır.”