Fatih Erbakan: İki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çok değişik şartlar oluşabilir. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Şartlar ve tablo değişebilir. Her iki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor. İlla bir ittifak yapılacaksa, üçüncü bir ittifak yapılabilir diye söylemiştik." dedi.

Erbakan, yüzde 20'lik bir kararsız seçmen kesimi olduğunu belirterek, "Bu da vatandaşın her iki ittifaktan da memnun olmadığı göstergesidir. Yeni bir arayış içinde olduğunu gösteriyor" dedi. Bazı açılış ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e gelen ve parti birasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrılmadığını söyledi.

"Cumhur İttifakı'yla bir araya gelme ihtimalimizi de son derece düşük görüyorum"

Bir gazetecinin, "Seçimlere yakın bir tarihte Cumhur İttifak'ından bir teklif gelirse tavrınız ne olur?" sorusuna, Fatih Erbakan, prensiplerin kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Erbakan, "Prensipler kabul edilmedikten sonra da bizim bir araya gelmemiz mümkün değildir. Cumhur İttifakı'yla da bir araya gelme ihtimalimizi de son derece düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Üçüncü bir ittifak söylentileri var. Böyle bir ihtimal olabilir mi?" sorusunu ise Erbakan, şöyle yanıtladı:

"İlla bir ittifak yapılacaksa, üçüncü bir ittifak yapılabilir diye söylemiştik"

"Çok değişik şartlar oluşabilir. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Şartlar ve tablo değişebilir. Her iki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor. İlla bir ittifak yapılacaksa, üçüncü bir ittifak yapılabilir diye söylemiştik. Bir fikir olarak ortaya koymuştuk. Yüzde 20'lik bir kararsız kesim var. Bu da vatandaşın her iki ittifaktan da memnun olmadığı göstergesidir. Yeni bir arayış içinde olduğunu gösteriyor."

Programdan sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek talepleri dinleyen Erbakan, basına kapalı gerçekleşen "Sandık Başmüşahitleri Toplantısı"na katıldı.