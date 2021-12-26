Fatih Erbakan: Emekliye ve memura en az yüzde 70 zam yapılmalıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirerek, "Emekliye ve memura geçinebilmesi için en az yüzde 70 zam yapılmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır’da basın toplantısı düzenledi.

"Ekonomik sorunların sorumlusu mevcut iktidar"

Erbakan, işçi, çiftçi, emeklinin ve esnafın geçinemediğini söyledi. Ekonomik sorunların sorumlusunun mevcut iktidar olduğunu savunan Erbakan, asgari ücrete yapılan son zamların olumlu bir gelişme olduğunu ama yeterli olmadığını belirtti. Erbakan, "Emekliye ve memura geçinebilmesi için en az yüzde 70 zam yapılmalıdır" dedi.

"Kayyumlar ve HDP'ye karşı kapatma davası terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor"

Erbakan, “Belediyelere kayyum atanması çok hassas bir süreç. Mutlaka iddialara yönelik somut delillerin hızlı bir şekilde ortaya konulması lazım. Belediye başkanlarının teröre desteği var ise somut delilleri ile ortaya konulması lazım. Halkın kafasındaki soru işaretlerinin en açık bir şekilde giderilmelidir. Belediyelere kayyum atanması ve HDP’ye karşı kapatma davasının açılması terör örgütü PKK’nın ekmeğine yağ sürüyor. Örgüt bunu siyasi propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Dediğimiz gibi bu konuda somut delillerin net ve hızlı bir şekilde ortaya konulması lazım” diye konuştu.

"Hiçbir ittifaka kapıyı bugünden kapatmadık"

Seçim ittifakları içinse Erbakan, "Bu konuda seçime yakın zamanda karar vereceğiz. Gönlümüzden geçen tek başımıza girmek ama hiçbir ittifaka da kapıyı bugünden kapatmadık" dedi.