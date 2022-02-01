Fatih Erbakan: Ekonomik darboğazdan çıkış yolu, İsrail ve Biden ile yakınlaşmak değildir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ekonomik darboğazdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden ile yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan geçer” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın son dönemde uyguladığı İsrail ve ABD eksenli dış politikasını eleştirdi.

Erbakan’ın açıklaması şöyle:

“Öncelikle birkaç ay önce bizzat sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘gönül ister ki İsrail ile ilişkilerimiz eski seviyesine gelsin’ açıklaması, sonrasında Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sayın Cumhurbaşkanı’na kutsama duası okumaları, yine sayın Cumhurbaşkanı’nın, daha önce İsrail'le anlaşma yapmasından dolayı düşman bellediği BAE ile ilişki kurma yoluna gitmesi, ardından sayın Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurması, İsrail ile son dönemde yaşanmakta olan yakınlaşmanın ulaştığı noktayı göstermektedir.

"Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız"

Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden’la yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten, milli kaynak paketleri ile harekete geçirilecek üretim-istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan ve dış politikada da D-8 Organizasyonu’nun güçlendirilip, bir an evvel D-60 hedefinin gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız ve güçlü olmadan da kimle yakınlaşırsak yakınlaşalım çıkarlarımızı tam manasıyla koruyamayız.”