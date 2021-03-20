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Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' teşekkürü

20 Mart 2021 18:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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