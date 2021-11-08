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Fatih Erbakan'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızı, Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu'na mı ezdirmeyeceğiz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söylemişti

08 Kasım 2021 18:00

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, “Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu” dedi.

Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 

"Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? 'Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu'. Artık çocukların dahi hissettiği yüzde 50 seviyesine dayanmış gerçek enflasyona mı ezdirmeyeceğiz?. Milletimizin ‘önce millet’ anlayışına sahip, paylaşımda adaleti tesis edecek, ‘yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçirecek Yeniden Refah iktidarına bir an evvel kavuşması hayati öneme sahiptir" 

 

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