Fatih Erbakan: Başucundaki kiremitle teyemmüm abdesti alıyordu

T24 - Necmettin Erbakan'ın hastanedeki son günlerinde başucundan eksik etmediği kiremit ile namaz kılmak için teyemmüm abdesti aldığı ortaya çıktı.

Fatih Erbakan, askerin cenazeye katılımını insanı bir davranış olarak nitelendirirken liderlik tartışmalarının da böyle bir dönemde yapılmasının doğru olmadığını söyledi.



Necmettin Erbakan’ın toprağa verildiği gün, oğul Fatih Erbakan NTV canlı yayınında Can Dündar’ın sorularını yanıtladı.



Askerin cenazeye katılımını insani bir davranış olarak nitelendiren Fatih Erbakan, resmi tören yapılmamasının kişisel bir tercih ve İslamiyetin gereği olduğunu söyledi. Acı tazeyken yeni lider konusunun gündeme gelmediğini ifade eden Fatih Erbakan, babasının son anlarına ilişkin 'çarpıcı' olarak değerlendirdiği bir anı anlattı ve anı kitabının içlerindeki ukde olduğunu söyledi.



"Cenazede toplanılması güzel bir şey"

Vaktiyle yaşanan sıkıntılar ve siyaseten karşı karşıya gelişlere rağmen, insani bir davranış olarak cenazede toplanılmasının güzel bir şey olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, cenazeye; Pakistan’dan, Tunus’tan ve Filistin’den birçok temsilcinin katıldığını ifade etti. Erbakan'ın özel bir vasiyetinin bulunmadığını ve söylenenleri siyasi bir vasiyet olarak değerlendiklerini söyleyen Erbakan şöyle konuştu: "Özel bir vasiyet değil ve biz de siyasi bir vasiyet olarak adlandırıyoruz bunu. Büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulması için Milli Görüş’e bağlı kalarak çalışmamız en büyük vasiyetiydi. Umarım bunu başarırız.

Siyasi kimliğinin yanında insan olarak da örnek biriydi. Bize her bakımdan örnek olurdu. Kendisi özel bir çaba sarfetmez, yanında bunulduğunda halinden tavrından önemli mesajlar alınırdı. Önemli ve iyi bir insanı; örnek bir insanı kaybettik. O açıdan da büyük bir kayıp. Büyük bir siyasetçi, ahlaken eşine az rastlanır kişi olması nedeniyle büyük bir kayıp. İnşallah onun izinden gidip ona layık oluruz."



"Erbakan'ın başucundaki kiremitin sırrı"

Erbakan'ın son nefesine kadar çalıştığını ve siyaseti insanlara hizmet, dolayısıyla İslama hizmet olarak gördüğünü anlatan Fatih Erbakan, babasının hastanedeki son günlerini şu sözlerle anlattı: "Siyaseti insanlara hizmet, dolayısıyla İslama hizmet olarak gördüğü için, son nefesine kadar çalışmaya devam etti. Hasta yatağında dahi aklı 12 Haziran seçimlerindeydi. Çalışmaları ve teşkilatları takip ediyordu.

Çarpıcı bir anı da var o anlara ilişkin: Yoğun bakımdayken içeri girdim. Baş ucunda kiremit duruyordu. ‘Elhamdülillah kiremitimiz burada duruyor’ dedi. Namaz kılmak için teyemmüm yaptığı kiremitti. Birçok insan ufak bir hastalıkta dahi ibadetini aksatırken, kendisi o halde bunu yapmadı ve ben bunu unutamam. Siyaseti de dini bir vecibe olarak görüyordu...

Ukde kalan önemli bir nokta var. Kendisi hatıralarını yazamadı. 2-3 yıldır ısrarcıydık ve çalışmalara başlandı ama çok yol alınamadan vefat etti. Önemli birçok dile tercüme edilecekti. Faydalı olacaktı, o anılar ama ömrü yetmedi."



"Askerden beklediğimiz görevlerini yerine getirmeleriydi"

Can Dündar'ın Genelkurmay'ın yayınladığı taziye mesajı ve cenazeye katılmalarıyla ilgili soruları da cevaplandıran Fatih Erbakan, askerin tavrını insani bir vazife olarak nitelendirdi. Askerin kendilerinden bekleneni yerine getirdiğini söyleyen Fatih Erbakan şöyle konuştu: "İnsani bir vazife, insani duygu ve düşüncelerin içlerinde olduğunu gösteren bir davranış. Muhterem babamızın Türkiye ve dünayaya yaptığı hizmetlerin karşılığıydı. Beklenen de odur, bizim hiçbir zaman ordumuzun geneliyle ilgili bir sorunumuz olmadı. Yakışan da, son görevlerini yerine getirmeleriydi ve böyle davrandılar; teşekkür ederim."



