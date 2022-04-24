Fatih Erbakan: 2. tura kalırsa Tayyip Bey'i destekleriz

Erbakan açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

"İttifak çağrımız geçerli"

"91'deki Refah Partisi'nin MÇP ve İDP'nin yaptığı ittifaktan esinlenmiştik. Seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesinden sinerji doğabilir diye çağrıda bulunmuştuk. Hâlâ çağrımız geçerlidir. O dönem yüzde 17 oy alınmıştı. Benzemezlerin bir araya gelmesiyle sinerji doğmuyor. 6'lı masada CHP'nin olması, özellikle AK Parti'den kopan, kopmayı düşünen kararsız seçmen için bir bariyer oluyor. CHP, DSP, HDP ile ittifak yapsa daha sinerjik olabilir."

"İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Gelecek Parti'nin de hassasiyeti var"

"Orada ilkeler önemli. Bizim 6'lı masayla ilgili söylediklerimiz var. Başta İstanbul Sözleşmesi var. CHP, "iktidar olursak İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz" diyor. CHP'nin sözcülerinden bir tanesi "5-6 yaşındaki çocukların Kuran öğrenmesi çağdışılıktır, bunu kabul edemeyiz" demişti. Bir diğer parti sözcüsü "Ayasofya müze olarak kalmalıydı" demişti. Ekonomi ile ilgili problemlerimiz var. Masada oturanlardan birisi Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanıydı. Şimdi sorduğunuzda 'düşük faizle borç bulacağım' diyor. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Gelecek Parti'nin de hassasiyeti var. Saadet Partisi de o masanın içinde. "