Fatih Çintimar: "Federasyon olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz"

\"Tüm ekip olarak, ordumuzla birlikteyiz\"

Özkan Baltacı: \"Avrupa Şampiyonası\'nın hazırlığı niteliği taşıyan kupada güzel bir mücadele segiledik\"

Eda Tuğsuz: \"Buraya çok güçlü bir takımla gitmeyi hedefliyoruz\"

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atmalar Kupası\'nın tüm sporcular açısından büyük önem taşıdığını belirterek, \"Atmalar, Avrupa\'nın en güçlü olduğu branş ve Avrupalı bütün sporcular yarıştı. Avrupa Atmalar Kupası\'nda sporcularımız önemli bir başarı elde etti.\" dedi.

Çintimar, Portekiz\'in ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Atmalar Kupası\'nda madalya alan sporcularla birlikte federasyon binasında basın toplantısı düzenledi. 2018 sezonuna madalyalarla başladıklarını ve bunun da yaz sezonunun çok verimli ve başarılı geçeceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çintimar, \"Avrupa Atmalar Kupası büyük bir yarışma ve dünyada, olimpiyatlarda madalya alan sporcuların yüzde 90\'ı katılıyor. Biz de bu yarışmada tam takım olmamamıza, 1-2 madalya alacak sporcumuzun riske etmeme açısından katılmamasına rağmen, genç sporcularımızla 1 altın, 1 gümüş madalya kazandık. Genç kızlarımızın da takım halinde kazandığı gümüş madalya, bizim için son derece önemliydi.\" diye konuştu.

\"FEDERASYON OLARAK ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDİYORUZ\"

Avrupa Şampiyonası\'nda da sporcuların kürsüye çıkabilmeleri için federasyon olarak ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerinin altını çizen Başkan Çintimar, şöyle devam etti:

\"Bu kategoride Eşref Apak ve Özkan Baltacı kardeşlerimiz yarıştı, her ikisini de canı gönülden kutluyorum. Özkan, büyükler kategorisinde ilk kez bu yıl yarıştı ve madalyasını aldı. 75 metre atıp, ilk 6\'nın içinde olamayanlar oldu. 75 metrenin içine sıkışmış bir yarıştı. Portekiz\'e götürdüğümüz genç kızlarımız vardı, onlar da gülle ve çekiç atmada kendi derecelerinin en iyilerini yaparak, büyüklerde ve 23 yaş altı kategorisinde yarıştılar. Onlar için birer tecrübeydi. İnşallah bundan sonra o yarışmalarda madalya almak için yarışacaklar.\"

Çintimar, atma branşının Türkiye\'de lokomotif olabileceğine olan inancını dile getirerek, \"Tüm sporcularımızı birer proje olarak, Türkiye\'nin spordaki dışa açılan yüzü görüntüsü olarak düşünüyoruz. Atma branşını en üst seviyeye taşıyacağız. En önemlisi de temiz spor, temiz başarı istiyoruz. Türk sporu, nasıl ileriye doğru gidiyorsa, bunun lokomotifi de atletizm olacaktır. Olimpiyatlara katılım ve final anlamında en iyi ekip olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz.\" değerlendirmesinde bulundu.

\"TÜM EKİP OLARAK, ORDUMUZLA BİRLİKTEYİZ\"

Toplantının sonunda sporcularla birlikte Zeytindalı Operasyonu\'na da desteklerini açıklayan Çintimar, \"Ülkemiz cidden bir mücadele içinde. Gönlümüzden geçen, aklımızda olan ekibimizle birlikte sınıra gitmek ve ordumuza destek vermekti. Oradaki yoğunluktan dolayı gidemedik. Tüm ekip olarak, ordumuzla birlikteyiz. Ordumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın komutanlığında terör belasını kökünden kazıyacak. Atletizm camiası olarak askerlerimizin duacısıyız, yanlarındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun\" ifadelerini kullandıç

ÖZKAN BALTACI: \"AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NIN HAZIRLIĞI NİTELİĞİ TAŞIYAN KUPADA GÜZEL BİR MÜCADELE SEGİLEDİK\"

Çekiç atmada 75,71\'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu Özkan Baltacı, Avrupa Şampiyonası\'nın hazırlığı niteliği taşıyan kupada güzel bir mücadele segiledik. Atmalar Kupası, geleneksel bir yarışmadır. Bu sene bu yarışmaya çok hazır gitmedim çünkü asıl amaç, yaz dönemindeki yarışmalar. Yine de güzel bir başarıyla döndük. Bronz madalya aldım çok mutluyum ama daha iyilerinin olacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum çünkü çok çalışıyorum. 2020 Olimpiyatları için daha çok çalışıp, işimi garantiye alacağım\" diye konuştu.

EDA TUĞSUZ: \"BURAYA ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMLA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ\"

Cirit atmada 60,92\'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna takan Eda Tuğsuz ise sezona iyi bir başlangıç yaptığının altını çizerek, \"Temenni ediyorum ki yaz sezonu da bu şekilde devam eder\" dedi.

Yaz sezonuna hazırlandıkları için ağır bir antrenman programından geçtiklerini, bunun da formlarını yakalamayı zorlaştırdığına dikkati çeken Eda, \"Bu nedenle yarışta pek formda değildim. Yaz sezonunda Almanya\'da Avrupa Şampiyonası var. Buraya çok güçlü bir takımla gitmeyi hedefliyoruz ve inşallah iyi bir sonuçla döneceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarı tek kişilik değildir, arkadaki kahramanlar, her zaman bizim dik durmamızı sağlıyor.\" şeklinde konuştu.

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