Fatih Çekirge'den Kaşıkçı yorumu: Krala bir kurban verin

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü ortadan ‘kaybolması’ndan 17 gün sonra açıklayan Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler’den çıkarılması gerektiğini söyledi.

“Parçalayıp götürmüşler ‘Krala bir kurban verin” başlıklı bir yazı kaleme alan Çekirge, Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“BM’nin açılımı nedir? Niye kurulmuştur? Açılımı basit... Birleşmiş Milletler... Amacı, dünya milletlerine huzur, refah ve barış sağlamak... Dikkat edin... Birleşmiş devletler değil... Milletler...

Peki seçimle gelmeyen bir iktidar dünya milletleri nezdinde, kendi milletinin iradesini temsil edebilir mi? Elbette hayır...

Birleşmiş devletler olsa anlarım... Ama burada milletlerin iradesi söz konusu. E o zaman milletinin iradesiyle gelmeyen bir yönetimi buraya neden alırsınız. Alırsanız böyle olur işte... 5 devletin karar verdiği bu BM düzeni artık değişmelidir. Demokrasiyle gelmeyenler alınmasın... Kaşıkçı’nın katliamı gözlerdeki bu perdeyi açsın”

*Fatih Çekirge’nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Ekim) nüshasında yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.