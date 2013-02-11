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Fatih Çekirge: O AWACS'lar Türkiye'ye neden gelmiyor?

10 yıl önce üretilen ama teslim alınmayan AWACS uçaklarını kaleme alan Fatih Çekirge '10 yıl önce üretilen AWACS'ları mı alacağız' ifadesini kullandı

11 Şubat 2013 14:45

10 yıl önce üretilen ama teslim alınmayan AWACS uçaklarını kaleme alan Fatih Çekirge '10 yıl önce üretilen AWACS'ları mı alacağız' ifadesini kullandı

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, çok tartışılacak bir konuyu kaleme aldı. Türkiye'nin, 10 yıl önce, karşılıklı imzalar atılarak, sipariş ettiği ama teslim almadığı AWACS uçağını almadığı ortaya çıktı.

Boeing firmasından bir kişinin bir Türk bürokratı davet etmesinin ardından ortaya çıkan bu durum hakkında bir takım sorular soran Çekirge, "Eğer o AWACS'lar şimdi gelecekse ve Seattle'daki uçak buraya gelecekse . Biz 10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmiş AWACS'ı mı alacağız?" dedi.

Türk bürokratın dikkatinin çeken uçağı sormasıyla ortaya çıkan bu uçakların teslim alınmayışını sorgulayan Çekirge, konuya dair şunları sordu:

1- O AWACS'lar Türkiye'ye neden gelmiyor?

2- Seattle'daki AWACS neden bekliyor?

3- Kandil'den, Suriye üzerinde düşürülen uçağımıza kadar bölge üzerinde hava kontrolüne en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde AWACS'lar neden hâlâ yok?

4- AWACS'ların gelmesini kim engelliyor?

5- Eğer o AWACS'lar şimdi gelecekse . Ve Seattle'daki uçak buraya gelecekse . Biz 10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmiş AWACS'ı mı alacağız?

 

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