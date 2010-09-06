Fatih Çekirge: Masum telefonlar ölüm tuzağı mı



Bu yazıyı tümüyle sorular üzerine kuruyorum. Okuyun ve siz de sorun.



Bakalım nasıl bir cevaba ulaşacağız.



Bir telefon cihazı var.



Ticari nedenlerle bir tartışmanın içine düşmemek için adını vermiyorum. Özelliği şu:



Santrali Türkiye’de değil. Sabit yörüngeli haberleşme uyduları sahibi ve işletmecisi olan çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi.





Hiçbir doğal afetten etkilenmiyor. Kesintiye uğramıyor. Yani bir ülkedeki telefon operatörleri bir şekilde çökse o telefon yine çalışıyor.



Bu telefon üzerinden Türkiye dahil, kapsama alanındaki 140 ülkede kesintisiz ve önlenemeyecek şekilde görüşme yapılabiliyor.





Şimdi sorulara geçelim:



PKK hiçbir operatöre gerek duymayan bu telefonları kullanıyor mu?





Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat birimi, Diyarbakır Valiliği, Sivil Savunma gibi kuruluşlar bu telefonlardan aldı mı?





En önemlisi Genelkurmay, PKK’nın kullandığı bu telefonları dinlemek için hem bu telefonlardan hem de dinleme cihazlarından aldı mı?





Bu telefonlara 0522 gibi bir telefon kodu verildi mi? Verildiyse Türkiye’de operatörü olmadan nasıl verildi?



Bu telefon üzerinden yapılan görüşmeler bir Arap ülkesindeki merkezden internet yoluyla dağıtılıyor mu?



Sorular neredeyse bir James Bond filminin fragmanı gibi değil mi? Ama öyle işte.

SON KONUŞMALAR



Şimdi can alıcı soruya geçiyorum:



Siz de hatırlayacaksınız. Son dönemde uzaktan mayın patlamasıyla şehit olan askerlerimizle ilgili haberlerde hep şöyle bir ifade vardır:



“Şehit olmadan bir gün önce babasını aramıştı!”



Ya da şöyle:



“Şehit olacağı içine doğmuş.”



Örnekleri sıralarsak:



1) Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal;



Şehit olmadan bir gün önce eşini arka arkaya 4 kez aramış. Eşi Meral Uysal şöyle diyor:



“Şehit olmadan önce 4 defa telefon etti. Hızlı ve heyecanlı konuşuyordu.”



2) Piyade Uzman Çavuş Yunus Berber;



Şehit düşmeden önce ailesini aradı:



“Operasyona gidiyorum. Beni merak etmeyin.”



3) Jandarma Komando çavuş Yusuf Pazar.



Gazetelerdeki başlık şu:



“Dün ailesini aradı bugün şehit düştü.”



Hakkâri’de uzaktan kumandalı mayının patlaması sonucu şehit düşen çavuş Pazar’ın, babası Yaşar Pazar’ı arayarak, “Buradaki görevimiz bitiyor. pazartesi günü birliğimize dönüyoruz” dediği öğrenildi.





4) Er Bahtiyar Yalınca...



“Siirt’in Pervari ilçesinde şehit düşen Er Bahtiyar’ın ölmeden bir saat önce annesini aradığı ortaya çıktı.”



5) Er Fatih Tekdoğan;



“Batman’ın Sason ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Er Tekdoğan’ın şehit düşmeden 4 saat önce ailesini aradığı anlaşıldı.”



Bu liste böyle uzayabilir. Şimdi soruya geliyorum. Şehit düşen bu çocuklar hangi telefonlarla konuşuyorlar. Kışlalarda ve operasyon bölgelerinde telefonla konuşmak yasak olduğuna ve jammerle engellendiğine göre bu çocuklar hangi telefonlarla konuşuyorlar.



Askeri kantinlerde hiçbir operatöre bağlı olmadığı için engellenemeyen bu telefon sözünü ettiğim telefon olabilir mi?



PKK’nın elindeki benzeri telefonlarla ailesini arayan bu çocukları dinliyor olabilir mi?



Yani aynı telefonları internet üzerinden dinleme olanağı var mı? PKK militanları saatlerce yollarda beklemediğine göre uzaktan kumandalı mayınları ne zaman patlatacaklarını bu telefon konuşmalarına göre mi belirliyorlar?



Çocukların ailelerine açtığı “Hakkınızı helal edin gidiyoruz” telefonu sözünü ettiğim bu telefonlardan mı yapılıyor?



PKK o konuşmalara göre tuzak kuruyor olabilir mi? Evet, ben işte bu soruları merak ediyorum.



Umarım devlette bir cevabı vardır...



Yoksa ana kuzularının açtığı bu “masum telefonlar”ın bir “ölüm tuzağı”na dönüştüğü kuşkusu içimi kemirecek.



(Fatih Çekirge - Hürriyet - 6 Eyül 2010)