Fatih Çekirge’den “köpek avı” tepkisi: O canları değil, önce onları öyle canavarca yetiştirip, sokakta tasmasız bırakan sahiplerini toplayın

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye’nin her yerinde “köpek avı” haberleri gelmeye başladığını belirterek sitem etti. “O canları değil, önce onları öyle canavarca yetiştirip, sokakta tasmasız bırakan sahiplerini toplayın” diyen Çekirge, “Özellikle Pitbull cinsi köpekleri birer ‘canlı silah’ gibi yanında taşıyıp hava atanları kastediyorum. Çünkü ezik onlar” dedi.

“Oysa sahipleri hayvansever olan Pitbull’ları sahipleriyle parklarda oynarken görüyoruz. Yani hayvanın ne kabahati var. Köpeklerden önce, onları öyle yetiştirenlerin zihinlerine tasma takmak lazım” diyen Çekirge devamında şöyle dedi:

“Dünyanın her yerinde köpek ve özellikle belirli cins köpekler, ağızlıkla gezdirilir... Bunu yapmak yerine, şimdi sokaklarda zavallı hayvanları avlayıp, daracık kafeslere tıkmak olur mu? İçimiz acıyor... Zavallı kızımız Asiye’ye içimiz acıyor... Kayseri’deki köpeklerin saldırısından zor kurtulan evladımız için canımız acıyor. O yüzden... O köpekleri değil, onları o hale getiren sahiplerini koyun kafese...”

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