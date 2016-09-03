Fatih Camisi'nde bulunan flaş diskin sahibi IŞİD'li tutuklandı

Yaklaşık dört ay önce İstanbul Fatih Camisi’nde bulunan ve polisin yaptığı inceleme sonucunda içinde IŞİD’lilerin savaş bölgelerinde çekilmiş görsellerine, İstanbul’dan bazı yerlerin fotoğraflarına, insansız hava araçlarına karşı koyma yöntemlerine ve canlı bomba yeleği yapımı gibi bilgilerin bulunduğu tespit edilen flaş disk’in sahibi Tacik uyruklu IŞİD’li Pirhavsi M., İstanbul’da tutuklandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz nisan ayında Fatih Camisi’nde bulunan flaş diski incelemeye aldı. Polis, flaş diskte yaptığı incelemelerde, IŞİD’lilerin savaş bölgelerinde çekilmiş görsellerine, İstanbul’dan bazı yerlerin fotoğraflarına, insansız hava araçlarına karşı koyma yöntemlerine ve canlı bomba yeleği yapımı gibi bilgilere ulaştı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Polis, Fatih Camisi’nin tüm giriş-çıkış kameralarını, camiye açılan sokaklardaki binlerce saatlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceledi. Ayrıca Türkiye’ye giriş-çıkış yapan tüm şüpheliler de tek tek araştırıldı. Yaklaşık 4 aylık bir teknik takibin ardından IŞİD militanının kimliği belirlendi.

IŞİD’lileri eğitmek için gelmiş



Esenyurt’ta IŞİD’e ait bir hücre evine yapılan operasyonla, Tacikistan uyruklu Pirhavsi M. gözaltına alındı. Pirhavsi M.’nin uzun yıllar IŞİD adına Suriye’de savaştığı, savaş deneyimlerini İstanbul’daki örgüt militanlarına öğretmek üzere İstanbul’a geldiği tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen IŞİD militanı Pirhavsi M. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.