T24 - Almanya'nın Dortmund kentinde gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 120 kiloda mücadele eden Fatih Çakıroğlu, altın madalya kazandı.



Şampiyonada bugün serbest stilde 55, 66, 84 ve 120 kilo müsabakaları yapıldı. 120 kilo sporcumuz Fatih Çakıroğlu, ilk tur maç yapmadı. İkinci turda Ukranyalı Oleksandr Khotsianivskyi'yi 2-0, üçüncü turda da Macar Daniel Ligeti'yi 2-0 yenen Çakıroğlu, yarı finalde de Alman sporcu Nick Matuhin'i 2-0 yenerek finale kaldı. Finalde de Belaruslu sporcu Alexei Shemarov'u 2-1 yenen Fatih Çakıroğlu, Avrupa Şampiyonu oldu.



84 kiloda İbrahim Bölükbaşı ise, ikinci turda 2-0 yenildiği Gürcü Dato Marsagishvili, finale çıkınca, represaj maçı yapma şansı buldu. İlkinde Makedon Bogdanov'u, ikincisinde de İsviçre'den Riese'yi 2-0 yenen Bölükbaşı, bronz madalya mücadelesi yapmaya hak kazandı. Romen Gheorghita Stefan karşısında etkisiz kalan İbrahim, minderden tuşla yenik ayrılarak, kürsüye çıkamadı.



55 kiloda da Ahmet Peker, ilk kez katıldığı büyükler şampiyonasında Polonya'dan Adam Bienkowski'yi 2-0'la geçti ancak, Azeri Makhmud Magomedov'a 2-1 kaybetti.



66 kiloda ise Yakup Gör, İsviçreli Steven Graf'ı 2-0 yendikten sonra, Gürcü Koba Kaskaladze ile karşılaştı. Gör, iyi mücadele etmesine rağmen, üçüncü devrede rakibine boyun eğip, 2-1 kaybetti ve elendi.





