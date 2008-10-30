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Spor

Fatih boş geçmedi

20. haftanın erteleme mücadelesinde Zenit St. Petersburg Satürn'ü evinde konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

30 Ekim 2008 02:00


Rusya Premier Ligi'nde 20. haftanın erteleme mücadelesinde Zenit St. Petersburg Satürn'ü evinde konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

8. dakikada Fayzulin ile öne geçen Zenit'e konuk ekipten cevap 10. dakikada Kariaka ve 42. dakikada Topic'ten gelirken, maçın son sözünü formda golcümüz Fatih Tekke söyledi. Fatih Tekke 83. dakikada kaydettiği gol ile durumu 2-2'e getirirken maçın skorunu tayin etti. Bu sonucun ardından Zenit puanını 40'a yükseltirken, Satürn 28 puanla 12. sırada yer aldı.

Rusya Premier Ligi'nde bitime 4 hafta kala Gökdeniz Karadeniz, Hasan Kabze'li Rubin Kazan'ın 57 puanla liderliği sürüyor. Rubin Kazan'ın en yakın takipçisi ise 50 puanlı CSKA Moskova. Rubin Kazan ligde şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın.

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