Fatih Birol: Özür, Türkiye'yi enerjide şampiyon yapar

İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini değerlendiren Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, ''Bu gelişme Türkiye'nin enerji ulaşımında dünya şampiyonu olmasının yolunu açmıştır'' dedi.



Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, İsrail'in Türkiye'den resmen özür dilemesinin ardından daha yakın bir ilişki kurmasının Türkiye'nin enerji transferinde küresel bir aktör haline getirebileceğini söyledi.

İsrail'le birlikte Türkiye'nin geniş bir bölgeden enerji kaynaklarını dünya piyasasına ulaştırabileceğini belirten Birol, "Bu işin üç boyutu var. Birincisi Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına kardeş olarak aynı bölgeden getirilecek olan boru hatları var. İkincisi Irak'tan, özellikle Kuzey Irak'tan gelebilecek olan doğalgaz boru hatları. Üçüncüsü ise, İsrail'den gelebilecek olan petrol ve doğalgaz boru hatları. İsrail'in özür dilemesi Türkiye'nin enerji ulaşımında dünya şampiyonu olmasının yolunu açmıştır" dedi

İsrail'in Doğu Akdeniz'deki doğalgazı uluslararası piyasalara nasıl ulaştırabileceğine dair senaryolara da değinen Birol, "İsrail'in şu anda önünde üç ana opsiyon var. Bunu ya sıvılaştırılmış doğalgaz olarak ya Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gemilerle ya da Türkiye üzerinden satabilirler. Bu olasılıklara baktığımız zaman üçünün içerisinde ekonomik olarak en avantajlısı Türkiye'den geçirilmesi..." dedi.

İsrail'in doğalgaz ve petrolü Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırmasının diğer olasılıklara göre daha ucuz olduğunu belirten Birol, ''Bu hem İsrail için, hem Türkiye için, hem de Türkiye'den sonra bu gazı kullanabilecek olan tüketiciler için son derece avantajlı'' dedi.



'Kıbrıs civarında zengin rezerv olduğunu biliyoruz'



Hazar Bölgesi'nden, Kuzey Irak'tan ve İsrail'den gelebilecek olan doğalgazın Türkiye'nin sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da önemini ciddi şekilde artıracağını belirten Birol, ''İsrail'den gelebilecek olan doğalgazda ben şu an için, özellike yaşanan son politik gelişmeler ışığında, hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem de enerji açısından önünde bir engel kaldığını düşünmüyorum. Kıbrıs civarındaki doğalgaza ciddi bir ilgi var. Çıkarılmasının maliyetini şu an bilemiyoruz ama oradaki rezervlerin zengin olduğunu biliyoruz'' şeklinde konuştu.