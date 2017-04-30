Fatih Belediyesi'nin şirketi Halktaş, 21 milyon liralık net satıştan sadece 31 bin lira kâr etmiş!

AKP’li Fatih Belediyesi’nin 2016 faaliyet raporunda, Halktaş’ın bilançosu da yayımlandı. AKP’li Fatih Belediyesi’nin şirketi Halktaş, 2016’da 21 milyon 288 bin 473 lira net satış yaparken, yalnızca 31 bin 146 lira kâr etmiş görünüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, sosyal tesis, büfe, kafeterya, otopark, halı saha ve tuvalet işletmeciliği yapan şirkete ait mekânlar ise çoğunlukla İstanbul’un kalbi tarihi yarımadada, parklarda ve meydanlarda yer alıyor. Milyonlarca kişinin hizmet aldığı mekânlarda, ayda 2 bin 595 lira kâr ettiğini açıklayan şirketin işletmelerini gezdiğinizde, bilançodaki verilerin garipliği daha da dikkat çekiyor. CHP’li belediye meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı belediye başkan yardımcıları. İhaleyi veren Fatih Belediyesi. İhaleyi yapan kuruma bağlı destek hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı da şirketin yönetim kurulu üyesi. Hem yönetim kurulu üyesi, hem ihaleyi veren, hem de alan. Nasıl oluyor” diye sordu.

AKP’li Fatih Belediyesi’nin 2016 faaliyet raporunda, Halktaş’ın bilançosu da var. Şirket 2016 yılında işletmelerinden 21 milyon 288 bin 473 TL net satış elde etmiş. Şirketin ‘Genel Yönetim Giderleri’ ise 2 milyon 692 bin 772 TL. Şirketin yıllık net kârı ise 31 bin 146 TL olarak açıklanıyor. Öz sermayesi ise 4 milyon 500 bin TL olan şirketin yönetim kurulunda yer alan isimler Fatih Belediyesi başkan yardımcıları İzzettin Öztosun, Necati Selvi, Fatih Okan, Erhan Oflaz, Veysal Karani Yüksel ile başkan yardımcısı ve vekili Hasan Suver.

İşletmelerde işler yolunda

Şirketin işletmelerinden biri Fındıkzade’deki Çukurbostan Semt Parkı içinde yer alan kafe ve halı saha. Kafede çay 1 TL, tost ise 5 TL. Halı sahayı haftaiçi kiralamak isterseniz 50 TL ile 70 TL, haftasonu kiralamak isterseniz 70 ila 100 TL arası fiyatlar değişiyor. Bizans surlarının bitişiğindeki Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde ise grup kahvaltısı ve yemeği, kalabalık düğün organizasyonları için de hizmet veriliyor. 100 kişilik bir düğün organizasyonunda ara sıcaklar, ana yemek, pasta ve meşrubatın yer aldığı fix mönü fiyatları kişi başı 46 ile 68 lira arası değişiyor. Yer ayırtmak için en az iki veya üç ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Alanın çevresindeki dükkânların kiraları ise 30 bin TL’ye ulaşıyor. Halktaş, turizmin göz bebeği konumundaki Sultanahmet’te ise yaklaşık 300 kişilik bir tesis işletiyor. Mekânda bir kişilik kahvaltı 18 TL.

Denize sıfır...

Kennedy Caddesi’nde yer alan Fatih Belediyesi Çatladıkapı ve Cankurtaran sosyal tesisleri ise denize sıfır konumda. Nikâh salonunun da olduğu Çatladıkapı’da çorbalar 6 TL’den başlıyor. Ana yemek ise 17 TL ile 36 TL arasında. Balık ızgaralar ise 25 ile 27 TL. Düğün organizasyonları için ise iki farklı fix mönü uygulanıyor. Tavuk etinin yer aldığı mönü kişi başı 44 TL’den, kırmızı etin yer aldığı menü ise 55 TL’den başlıyor. Tesisin yanında bir de otoparkı yer alıyor. Cankurtaran’da da benzer fiyatlar geçerli. İstanbul’un en işlek yerlerinden Yeni Cami Meydanı’ndaki Eminönü Sosyal Tesisleri ise Mısır Çarşısı’nın bitişiğinde. Meydanda, şirketin, tohum satışı ve bitki satışı yapan dükkânları da var. Burada şirkete ait bir de yürüyen merdivenli tuvalet var. Tuvaletin giriş ücreti ise 1 TL.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, bilançoyu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Halktaş’ı ticari şirket olduğu için meclis üyesi olarak denetleyemediklerini ifade eden Soylu, “Açıklanan 31 bin TL’lik net kâr orta ölçekli bir firmanın açıkladığı tutar kadardır. Sultanahmet, Eminönü gibi yerlerde bu kadar işletmeye sahip bir şirketin bu kadar kâr etmesi düşündürücü. Biraz komik diyebilirim. Halktaş’ın net kârı bu miktar olamaz. Kamu adına endişe verici. Şaibe şüphesi uyandırıyor” dedi. Soylu, işletme ihalelerinin “usulsüz” yapıldığı gerekçesiyle Kaymakamlığa suç duyurusunda Fazıl Uğur Soylu bulunduğunu da söyledi.