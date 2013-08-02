Fatih Belediyesi'nde ihale skandalı, bürokratı kovdurttu

İstanbul, Fatih Belediyesi'nde iki ihale, ulaşım müdürünün eşine ait şirkete verildi. İddiaya göre binlerce liralık iki ihale, yasalara aykırı olarak Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy’un eşi Neslihan Ulusoy’a ait Kutup Planlama Şirketi’ne verildi. Skandalı ortaya çıkaran kişi, işinden oldu. Başbakanlık inceleme başlattı.

İddiaya göre binlerce liralık iki ihale, yasalara aykırı olarak Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy’un eşi Neslihan Ulusoy’a ait Kutup Planlama Şirketi’ne verildi. Skandalı ortaya çıkaran şehir planlamacısı Azat Yalçın işinden oldu. Yalçın, mahkeme kararıyla döndüğü işinden bir kez daha çıkarıldı. Azat, yolsuzluk iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken durumu BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) de aktardı.

Azat Yalçın’ın yolsuzlukla mücadeleye dönüşen hikâyesi, 2010 yılında Fatih Belediyesi’nin düzenlediği ‘halkla buluşma’ gününde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’le tanıþmasıyla başladı. Azat Yalçın, Mustafa Demir’e, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nden mezun olduğunu ve elinde çevrecilik alanında birçok proje bulunduğunu söyledi. Yalçın’ın girişimciliğinden etkilenen Başkan Demir, taşeron sözleşmesiyle 17 Temmuz 2010’da belediyede işe başlattı. Performansıyla beğenilen Yalçın, 2011 Mart’ta kadroya alındı.

İlki, bostan ihalesi

Bu sırada Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yedikule Bostanları’nda planlanan park ve süs havuzu proje çizim ihalesi yapıldı. 138 bin liralık ihaleyi, Neslihan Paloğlu’nun ortağı olduğu Kutup Planlama Şirketi aldı. Projenin ‘kesin kabul’ dosyasına imza atan Azat Yalçın, dosyayı incelediğinde Paloğlu’nun 2011’deki ihaleye şirketin 2009 yılına ait firma tescil bilgileriyle katıldığını tespit etti. Yalçın, konuyu araştırınca Neslihan Paloğlu ile Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy’un evli olduğu sonucuna vardı ve durumu hemen Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Ancak sonuç alamadı.

Soyadı da değişti

13 Eylül 2012 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Yedikule Kapısı ve Samatya Hastanesi Acil Kapısı Arası Yol Düzenleme Projesi’ çizim ihalesini de yine Kutup Planlama kazandı. Ancak bu kez ihaleyi alan Neslihan Paloğlu’nun soyadı ‘Ulusoy’ olarak değişmişti. Neslihan Paloğlu’nun Ulaştırma Müdürü Ali Ulusoy ile evli olduğunu ispatlayan Yalçın, ihalenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı düştüğünü belirterek durumu Özel Kalem Müdürlüğü’ne bildirdi. Ancak Yalçın, 25 Ocak 2013’te sözleşmesi feshedilerek işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Yalçın, belediyede gördüğü usulsüzlükleri ve kendisinin işten atılma hikâyesini mail yoluyla Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e bildirdikten sonra, 29 Ocak 2013’te yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. 8. İdare Mahkemesi, Azat Yalçın’ın işten atılmasıyla ilgili Fatih Belediyesi’nden savunma istedi. Belediye mahkemeye sunduğu savunmada, Azat Yalçın’ın, 1 Ocak ile 5-6, 12-13, 19-20 Ocak 2013 tarihlerinde mazeret olmadan işe gelmediğini ve bu sebeple işten atıldığını öne sürdü. Mahkeme tarihleri inceledi. 1 Ocak 2013, yılbaşı tatiliydi. 5-6, 12-13, 19-20 Ocak 2013 tarihlerinin ise resmi tatil günü olduğu tespit edildi. Mahkeme, Yalçın’ın işten atılmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

16 Mayıs 2013’te işe geri dönen Yalçın’ın sözleşmesi 25 Haziran 2013’te yeniden feshedildi. Yalçın bir kez daha yürütmeyi durdurma talebiyle 8. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Dava sırasında Yalçın, tespit ettiği ihale usulsüzlüklerini mahkemeye sundu. Mahkeme, ‘yetkisizlik’ kararı verince Yalçın elindeki belgeleri 15 Temmuz 2013’te İstanbul Başsavcılığı’na teslim ederek suç duyurusunda bulundu. Yalçın son olarak, 2011 yılı ile 2012 yılında yapılan ihaleler sırasında Neslihan Ulusoy’un Ulaştırma Müdürü Ali Ulusoy ile evli olduğunu, dolayısıyla yapılan ihalelerin 4734 Sayılı KİK Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle BİMER’e şikâyette bulundu. Başbakanlık, Fatih Belediyesi hakkında inceleme başlattı.

Belediye: Farklı müdürlük

Neslihan Paloğlu’nun Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy ile evli olduğu dönemde ihale aldığını kabul eden Fatih Belediyesi ise Ali Ulusoy’un ihalenin hazırlanması ve sonuçlandırılmasında görev, yetki ve sorumluluğu olmadığını belirtti.