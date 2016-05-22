Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, 1 hafta önce makam odasında bıçaklanmış

İstanbul'da AKP'li Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, 1hafta önce makam odasında bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan ve göğsünden bıçaklanan Oflaz hastaneye kaldırıldı. Suikast girişimi ise saklandı.

Özgür Düşünce'de yer alan habere göre,İstanbul Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, makam odasında bıçaklı saldırıya uğradı. Fatih'te otel işletmeciliği yaptığı öne sürülen ve adı açıklanmayan bir şahıs, geçtiğimiz pazartesi Fatih Belediyesi'ne gitti. Burada Oflaz ile görüşmek için makam odasına girdi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Oflaz ile ismi açıklanmayan şahıs tartışmaya başladı.

Bıçağı boğazına dayadı

Tartışmanın ardından bıçakla başkan yardımcısı Erhan Oflaz'a saldıran şüpheli, Oflaz'ı kolundan ve göğsünden yaraladı. Arbede sırasında çıkan gürültüden dolayı görevliler korumalara haber verdi. Belediye Başkanı Mustafa Demir'in korumaları makam odasına girince şüpheli şahsın elindeki bıçağı Oflaz'ın boynuna dayadığını gördü. Silahına sarılan korumalar şüpheli şahsı etkisiz hale getirdi. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Oflaz tedavi altına alındı.

Bıçak binaya nasıl sokuldu?

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne üç yüz metre mesafede meydana gelen olay basından sır gibi gizlendi. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen saldırganın üzerinde bıçakla binaya nasıl girdiği ise bilinmiyor. Belediye binasına gelen vatandaşlar x-ray cihazından geçip üst araması yapılmasına rağmen bıçağın alınmaması ya da görmezden gelinmesi şüpheli şahsın belediyeyle sürekli iş yapan tanıdık biri olma ihtimalini akıllara getirdi.

Belediye doğruladı

Bıçaklı saldırı skandalıyla ilgili Fatih Belediyesi'ni arayan Özgür Düşünce olayı doğrulattı. Yetkililer, Başkan Yardımcısı Oflaz'ın hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Saldırının, ismi gizli tutulan şahsın belediyeden bir talepte bulunması ve belediyenin bu talebi yerine getirmemesininden kaynaklandığı ifade edildi. Zanlı gözaltına alındı.