Fatih Belediye Başkanı'nın 'restorasyon' tweet'i tepki çekti!

İstanbul, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tarsus Mescidi'ndeki restorasyonun tamamlandığına dair sosyal medya hesabından tweet attı. Yapının eski ve yeni görüntülerini paylaşan Başkan Demir'e kullanıcılar tepki gösterdi. Binanın tarihi görüntüsünden uzaklaştığını söyleyen kullanıcılar yapının restorasyon yerine tahrip edildiğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine ise Fatih Belediyesi'nin resmi twitter hesabından açıklama gönderildi.

Fatih'te bulunan Tarsus Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de sosyal medya hesabı üzerinden "Tarsus Mescidi restorasyonunu tamamladık" diyerek yapının eski ve yeni halini gösteren bir tweet paylaştı.

Başkan Demir'in yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce eleştiri yapıldı. Yapılan eleştirilerde restorasyonun tarihi yapının dokusunu bozduğunu, ortaya çıkan görüntünün Tarsus Mescidi'nin orijinal haliyle alakalı olmadığı yorumları yapıldı.

Yapının daha önce taş duvardan oluştuğunu belirten sosyal medya kullanıcıları yaptıkları eleştirilerde binanın aslına uygun olarak restore edilmediğini, ortaya çıkan yapının tarihi mescidten çok günümüze uygun bir bina görüntüsünde olduğunu yazdı.

Eleştirilerin ardından açıklama yapıldı

Fatih Belediyesi'nin resmi hesabından ise restorasyonu eleştiren kullanıcılara "Tarsus Mescidi Restorasyonu Hakkında Açıklama" başlığı altında cevaplar gönderildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Mescidin hayata kazandırılması için 2009 yılında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanmış ve 2012 yılında bitirilmiştir. Mescid zamanında taş duvar üzeri sıva olarak inşaa edilmiştir. Tamamen harap durumda olan ve zamanında bir mahalle mescidi olarak kullanılan yapının giriş cephesi ve sol duvarı tamamen yıkılmıştır..."

"Mescid genelinde yıkılmış ve strüktür olarak taşıyıcılığını yitirmiş olan beden duvarlarının onaylanmış malzeme ile güçlendirme ve arkasından horasan harcı ile sıvanarak restorasyon çalışmaları tamamlanmış, mescid üst çatı örtüsü yapılmıştır. Yıkılmış durumda olan mescid minaresi onaylı projeler doğrultusunda tamamlanmıştır."

Fatih Belediyesi restorasyonu eleştiren kullanıcılara cevap olarak Tarsus Mescidi'nin eski ve yeni halinin fotoğraflarını da gönderdi.

Belediye tarafından gönderilen yanıtlarda projenin detayları da yer aldı.



