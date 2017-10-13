Fatih Belediye Başkanı'ndan 'Topkapı Sarayı' açıklaması: Sıkıntılı alanlar turizme kazandırılacak

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Topkapı Sarayı Hasbahçesi'nin imara açılacağı yolundaki habere "Maksadını aşmış bir haber" diye tepki gösterdi. "Hedefimiz ne peki?" diye soran Demir, bu soruya"Güvenlik açısından sıkıntılı alanlar turizme kazandırılacak" diye yanıt verdi.



Başkan Demir, Topkapı Sarayı’nın çevresinin ‘denetimli inşaata açılacağı’ yolundaki haberlerle ilgili soruları yanıtladı.

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Hasbahçe’de gazetecilerin karşısına geçen Demir, “Maksadını aşmış bir haber. Bizim anıtlar kuruluna önerdiğimiz yer surların arasındaki dar alan. Ve bu alan gördüğünüz gibi metruk bir alan. Bizim açımızdan dünyanın en güzel yeri ama güvenlik açısından da sıkıntılı bir alan” dedi.

"ABD'li Sarai sierra bu bölgede öldürüldü"

Amerikalı Sarai Sierra’nın bu bölgede öldürüldüğünü hatırlatan Demir, şunları söyledi:

“Burası asla ve asla inşaata açılmayacak. Burada asla inşaat söz konusu değil. Koruma amaçlı imar palanlarına aykırı taş bile koyamazsınız. Hedefimiz ne peki? Bu alanda ecdad yadigarı tarihi eserlerimiz var. 1'ci derece SİT alanlarında eserleri ihya mümkün değil. Anca kazı yapıp sergi yaparsınız. Burada İncili Köşk, Şevkiye Köşkü ve Topkapı’ya ismini veren Topkapı batarya binası bulunmaktadır. Burada temel amacımız bu vesileyle bu tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu mümkün olacak ve bu kullanım açısından, güvenlik açısından sıkıntılı alanlar turizme kazandırılacak. Bu eserler hangi amaçla kullanılacak? Topkapı Sarayı’nın depolarında binlerce tarihi eser var. Bunlar da sergilenecek mekanlara, müzelelere ihtayacı var. Biz bu öneriyle hem buranın güvenliğini sağlamış olacağız, hem tarihi eserlerin restorasyonunu sağlayacağız. Hem de Topkahı Sarayı’nda bulunan tarihi eserlerin sergilenmesininin önü açılacak. Bunları düşündüğümüzde son derece makul ve pratik bir öneri.”