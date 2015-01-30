Fatih Belediye Başkanı'ndan savcı Kara'nın '2.3 milyon dolar neyin nesi' sorusuna yanıt

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun savcısı Celâl Kara'nın Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili dile getirdiği "masasının çekmecesinde, arama sırasında bir hesap cüzdanı ele geçirildiğini, 2.3 milyon dolara yakın bir paranın söz konusu olduğu" yolundaki iddialar üzerine Mustafa Demir açıklama yaptı. Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak'a konuşan Demir, söz konusu iddialar hakkında şunları söyledi:

“Hesap cüzdanımda 2.3 milyon dolara yakın bir para mevcut değil. 2004’ten 2013 Aralık ayına kadar bütün para girişlerini toplamışlar, o rakama ulaşmışlar. Ayrıca hesaptan çıkışlar, yani yapılan harcamalar da var. Ben, belediye başkanı olmadan önce, imkân sahibi bir insandım. Eşim de dişçi; muayenehanesi var. Benim ise Beylikdüzü’nde ve Çekmeköy’de arsam vardı."

Savcı Celâl Kara, Cumhuriyet yazarı Can Dündar'a verdiği söyleşide “Maaşımla geçiniyorum diyorsunuz ama buradaki 2.3 milyon dolar neyin nesi” diye sorduğunu ve Demir’den hiçbir cevap alamadığını söylemişti.

Ilıcak'ın Bugün'de "Körü körüne Cemaatçiyim" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Mustafa Demir’in cevabı

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun savcısı Celâl Kara, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili bazı iddialar dile getirmişti. Mustafa Demir’in masasının çekmecesinde, arama sırasında bir hesap cüzdanı ele geçirildiğini, 2.3 milyon dolara yakın bir paranın söz konusu olduğunu belirtmişti.

“1 yıl içinde miktar ve vade açısından düzensiz nakit çıkışları göze çarpıyor” demişti. Celâl Kara, “Maaşımla geçiniyorum diyorsunuz ama buradaki 2.3 milyon dolar neyin nesi” diye sorduğunu ve Demir’den hiçbir cevap alamadığını da belirtiyordu.

Dün Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir beni aradı ve şu bilgileri verdi: “Hesap cüzdanımda 2.3 milyon dolara yakın bir para mevcut değil. 2004’ten 2013 Aralık ayına kadar bütün para girişlerini toplamışlar, o rakama ulaşmışlar. Ayrıca hesaptan çıkışlar, yani yapılan harcamalar da var. Ben, belediye başkanı olmadan önce, imkân sahibi bir insandım. Eşim de dişçi; muayenehanesi var. Benim ise Beylikdüzü’nde ve Çekmeköy’de arsam vardı.

Beylikdüzü’ndeki arsada kat karşılığı bina yaptırdık. Dairelerin yarısı benim. Çekmeköy üzerindeki arsada da peyderpey 4 villa inşa ettik. Zaten 2010’daki mal beyanımda 575 bin dolar param olduğunu gösteriyorum. 17 Aralık 2013 günü ise banka cüzdanımdaki paranın yekûnu sadece 2 bin 890 dolardı.”

Maksadım, Mustafa Demir’e yargısız infaz yapmak değil ama takipsizlik kararıyla dosyanın üzerinin kapatılması, ister istemez temiz insanları da mağdur durumda bırakıyor. Yargı önünde hesap vermek, aklanmak için de bir fırsat. O zaman mahkeme size soracak: “2004’ten 2013’e kadar 2.3 milyon dolar bir para girişi neyin karşılığıdır?” Bilirkişi inceleyecek; herkes tatmin olacak. Savcı Ekrem Aydıner, takipsizlik kararıyla maalesef temiz insanların üzerinde şüphenin devam etmesinin yolunu da açmış oldu.