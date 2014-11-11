Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Erdoğan Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu TBMM’de

TBMM 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma komisyonu, bakan yakınlarının da bulunduğu isimleri dinlemek için toplandı. Bütçe ile aynı katta olan soruşturma Komisyonu'nda telefonlar için sinyal kesici jammer uygulaması var.

Meclis Soruşturma Komisyonu'na eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, özel kalem müdürü Onur Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Danışmanı Sadık Soylu ile bakanlıkta Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş Mehmet Ali Kahraman, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in danışmanı Salih Barış Kıranta, Emniyet Müdürü Orhan İnce ve "Emrah" adlı bir komiser davet edildi.

CHP'den itiraz

CHP, başkanlığın komisyondan kara almadan adalet bakanlığı uzmanları görevlendirmesine karşı itirazını sürdürüyor. İtirazın bugünkü toplantıda da dile getirilmesi bekleniyor.