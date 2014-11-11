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Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Erdoğan Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu TBMM’de

CHP, başkanlığın komisyondan kara almadan adalet bakanlığı uzmanları görevlendirmesine karşı itirazını sürdürüyor. İtirazın bugünkü toplantıda da dile getirilmesi bekleniyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

11 Kasım 2014 18:38

Hülya Karabağlı

TBMM 17  Aralık yolsuzluk ve  rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma komisyonu, bakan yakınlarının da  bulunduğu isimleri  dinlemek  için  toplandı.  Bütçe ile aynı  katta  olan  soruşturma Komisyonu'nda   telefonlar  için sinyal  kesici jammer  uygulaması var.

Meclis Soruşturma Komisyonu'na  eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, özel kalem müdürü Onur Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Danışmanı Sadık Soylu ile bakanlıkta Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş Mehmet Ali Kahraman, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in danışmanı Salih Barış Kıranta, Emniyet Müdürü Orhan İnce ve "Emrah" adlı bir komiser  davet  edildi.

 

CHP'den itiraz

 

CHP, başkanlığın komisyondan  kara almadan  adalet bakanlığı uzmanları görevlendirmesine karşı  itirazını sürdürüyor.  İtirazın bugünkü toplantıda da dile  getirilmesi bekleniyor.  

 

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