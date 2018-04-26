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FATİH BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLADI - 2

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

26 Nisan 2018 18:08

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. Demir kararını belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Mustafa Demir, 24 Haziran\'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı belirtildi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Fatih Kaymakamlığı\'na istifa dilekçesini verdikten sonra Vatan Caddesi\'nde bulunan belediye binasındaki makam odasına gelerek basın açıklaması yaptı. Demir, siyasete 2001 yılında başladığını belirterek “Ben 2001 yılında AK Parti\'nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. İl Başkan Yardımılığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. 2004 yılından bu yana da İstanbul\'un kalbi sayılan son derece önemli bir ilçe olan Fatih\'te de belediye başkanlığı yapmak nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz, siyasette ve hizmette temel ilkelerimiz olan insanı önceleyen, dürüst, ilkeli, ahlaklı ve çok çalışmaya yönelik siyasi bir disiplin ve nezaket içerisinde bugünlere kadar çalıştım. Bugün de önümüzdeki erken genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Şu anda tüm aday adayı arkadaşlarımızın yaşayacağı gibi teamül yoklaması ve mülakatlar gibi bir dizi çalışma bizi bekliyor. Biz de bu süreç doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirieceğiz. Beraber yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza ve Fatihte yaşayan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.  
 
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-Demir\'in açıklaması
-Genel ve detaylar 

26.04.2018 - 15.01 Haber Kodu : 180426087

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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