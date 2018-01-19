Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Bunu yasal hâle getirin de "Devlet yasaları çiğniyor" demesinler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine "Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın, suçu bana atın" açıklamasına gösterdiği tepki yüzünden kızdığını belirtti. Altaylı, Soylu'nun kendisini yanlış anladığını söyleyerek, "Biz 'Uyuşturucuyla mücadele etmeyin' demiyoruz. Devlet yasalarla yönetilir, yasaları uygular. İlle de bacak kırmak istiyorsanız bari o zaman bunu da yasal hale getirin ve yasaya 'Uyuşturucu satıcılarının bacakları emniyet görevlileri tarafından kırılır' şeklinde bir madde ekleyin ki 'Devlet yasaları çiğniyor' denilmesin" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Yasaya bacak krıma maddesi" başlığıyla (19 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yazdığımız, “Sayın bakan bu sözleri söylemiş olamazsınız. Siz mücadeleyi yasalar çerçevesinde yapmak zorundasınız. Emniyetin görevi yasaları çiğnemek değil, yasaları çiğneyenlerle yasalar çerçevesinde mücadele etmektir” konulu yazıya kızmış.

Ben bu yazıyı, Bakan Soylu “Polislerimiz uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kırmalı” dediği için yazmıştım.

Soylu bize yönelik olarak diyor ki: “Siz sıcak yataklarınızda yatarken, ben uyuşturucu müptelası gencin gırtlağına sarıldığı annelerden telefon alıyorum.”

Sayın bakan, siz galiba bizi yanlış anlamışsınız.

Biz “Uyuşturucuyla mücadele etmeyin” demiyoruz.

Edin, dibine kadar edin, hatta bu suçla ilgili cezaları artıracak yasalar getirin Meclis’e.

O yazımda da söyledim, benim bir baba olarak böyle bir durumda içimden geçen bırakın bacağını, kafasını kırmaktır ama devlet böyle yapamaz.

Devlet yasalarla yönetilir, yasaları uygular.

İlle de bacak kırmak istiyorsanız bari o zaman bunu da yasal hale getirin ve yasaya “Uyuşturucu satıcılarının bacakları emniyet görevlileri tarafından kırılır” şeklinde bir madde ekleyin ki “Devlet yasaları çiğniyor” denilmesin.