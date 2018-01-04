Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Böyle bir laf edemez!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Okul çevresinde uyuşturucu satıcısı gördüğü zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamıştır" ifadesine tepki gösterdi. Altaylı, "Kanunun ve nizamın bekçisi olan devletin bir bakanı, hele hele bu konuda en önemli göreve sahip bir bakan, 'çok haklı da olsa' böyle bir laf edemez" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Ev sahibinin hiç mi suçu yok" başlığıyla yayımlanan (4 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bakan böyle bir söz etmemiştir

Dün ajanslardan şöyle bir haber geldi:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Okul çevresinde uyuşturucu satıcısı gördüğü zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamıştır’ dedi.”

Cümle kulağa hoş geliyor değil mi?

Açık söyleyeyim, benim kulağıma hoş geldi.

Ayağını kırmak ne, kafasını gözünü de kırmak lazım.

Hatta beterini bile hak eder, gözümüz gibi baktığımız evlatlarımızı zehirleyen bir şerefsiz.

Ben fazlasını da söyleyebilirim belki.

Ama kanunun ve nizamın bekçisi olan devletin bir bakanı, hele hele bu konuda en önemli göreve sahip bir bakan, “çok haklı da olsa” böyle bir laf edemez.

Etmemelidir de!

Çünkü böyle bir yasal hakkı yok polisin.

Ve hiçbirimiz, kamu görevlisi de olsak yasalardan üstün değiliz.

Tam aksine kamu görevlileri, kendilerini yasalardan üstün sayanlara yasaları hatırlatmak ve uygulamakla mükellef.

Bu yüzden ben, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun böyle bir laf ettiğine inanamam.

Dememiştir.