Fatih Altaylı'dan Rıdvan Dilmen'e: 'Evet' oyunu, "Açık açık destekleyeyim, ileride işime yarar" diye mi verdin?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Siyaseten ‘evet’ dalgası var ya, bir kere Arda’yı oradan cebe koydular. 24 Ocak’tan sonra. Beni bitirdiler. Bu çocuk da onun bedellerinden birini ödüyor. Arda’yı bitiren sebeplerden en az yüzde 70’i bu" diyen NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.

Dilmen'in "Sebepleri tecrübeme dayanarak söylüyorum; birincisi siyasi, bu tartışmasız. Bunu federasyon ve futbol birliklerinin görmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım" dediğini hatırlatan Altaylı, şunları söyledi:

“Evet'e destek verenlerin her türlü etik, terbiye, ahlak ve hatta hukuk kuralları dışına çıkma hakkı mı oluşuyor? 'Şeytan' bunu mu demek istiyor? Yoksa çok açık bir şekilde, 'Cumhurbaşkanım bizi kurtarın, üzerimize gelmelerini engelleyin' çağrısı mı yapıyor? Rıdvan Dilmen dostum, sen 'Evet'i gerçekten Türkiye için yararlı olduğuna inandığın için mi destekledin yoksa 'Bu desteği açık açık vereyim, ileride işime yarar' diye düşündüğün için mi? Yemezler Rıdvan yemezler."

Fatih Altaylı'nın "Bir ‘Evet’le şemsiye mi aldın Rıdvan?" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Derler ki, isimleri insanların karakterlerini de şekillendirir.

Katılmam.

Ama şekillenen karakterlere uygun lakaplar gelir ki, bazen hakikaten “cuk oturur”.

Bizim Mekteb-i Sultani’de lakap çok yaygındı.

Herkese kendine uygun bir lakap takılırdı ve genelde de cuk oturur, ömür boyu üzerine yapışırdı.

Nur içinde yatsın “Manyak Ethem” mesela.

Galatasaray Lisesi gibi manyağı bol bir yerde birine “Manyak” lakabı takıldıysa düşünün derecesini.

Manyak bu lakabı ömrü boyunca hep hak ederek taşıdı.

Sizin İstanbul Kafası’ndan tanıdığınız Levent Erden bir diğeri. Bizim için 15 yaşından beri “Mağara”dır.

Galatasaraylı değildir ama bir diğer cuk oturmuş lakap da Rıdvan Dilmen’e yapışan “Şeytan”dır.

Şeytan Rıdvan bugünlerde dertli.

Uzun zamandır Türk futbolu içinde oynadığı oyunlar artık su yüzüne çıktı.

Arda’nın yaptığı “ayıpla” çıkmayı bırak suyun üzerine yayıldı.

Şeytan şimdilerde zorda.

Hele hele Arda savunması Şeytan’ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Dün Türkiye’de yapılabilecek en uyanıkça şeyi yaptı hemen.

“Başımıza bunların gelme nedeni, referandumda ‘Evet’ kampanyası yapmamızdır” dedi.

Cepheyi, içine Murat Boz’u da alacak şekilde genişletti.

Benim anlamadığım şu.

Referandum döneminde “Evet” kampanyası yapınca uçakta baban yaşındaki adama ana avrat küfretme hakkın mı oluyor?

Bu kampanyaya destek verdin diye Türk futbolunu karıştırmaya, futbol camiası içinde her yol mubahtır diyerek güç simsarlığı yapmaya izin mi veriliyor?

“Evet”e destek verenlerin her türlü etik, terbiye, ahlak ve hatta hukuk kuralları dışına çıkma hakkı mı oluşuyor?

“Şeytan” bunu mu demek istiyor?

Yoksa çok açık bir şekilde, “Cumhurbaşkanım bizi kurtarın, üzerimize gelmelerini engelleyin” çağrısı mı yapıyor? Rıdvan Dilmen dostum, sen “Evet”i gerçekten Türkiye için yararlı olduğuna inandığın için mi destekledin yoksa “Bu desteği açık açık vereyim, ileride işime yarar” diye düşündüğün için mi?

Yemezler Rıdvan yemezler.

Bu tahsilat girişimini kimse yemez...

Şeytana uymam

Bu yazıya Murat Boz’u dahil etmedim.

Şeytan’ın tuzağına düşmem, şeytana uymam.

Murat Boz gibi genç ve bekâr bir adamın aşk hayatı ne beni ne de başkasını ilgilendirir.

Canı ne istiyorsa yapar.

Kime ne.

Hele hele bana ne?

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