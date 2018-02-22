Fatih Altaylı'dan Murat Bardakçı'ya: Battaniyeden tahrik oluyor musun!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medyada dolaşan bir videoda, "Asansöre bir kadınla erkeğin yalnız binmesi uygun değildir. Bu ikisi eğer yüksek bir kata çıkıyorlarsa, asansör yolculuğu birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde birtakım yakınlaşmalar olabilir" diyen Nurettin Yıldız'a "Fetva İslam’a uygundur. Uyarsın, uymazsın, senin bileceğin iş" sözleriyle yanıt veren köşe komşusu Murat Bardakçı'ya tepki gösterdi. Altaylı, "Toplumu bitap düşüren, toplumun tamamına zararlar veren daha bunca sorun varken ve bunlar birer insanlık suçuyken bu konularda fetva vermeyip, buralarda sessiz kalıp 'Yorgandan, battaniyeden tahrik olursunuz' demek mi âlimlik oluyor Murat’cığım" dedi.

Bardakçı “Asansör fetvası” başlıklı dünkü yazısında, “Nurettin Yıldız’ın ‘asansörde halvet’ konusunda bundan beş sene önce verdiği fetva yeni farkedildi ve ortalığı karıştırdı. Günlerdir bu konu üzerinde yazılıyor, konuşuluyor, allâmelerimiz akıllarına ne gelirse söylüyorlar ve fetvaya verip veriştiriyorlar... Ama meselenin bilmedikleri yahut dikkate almadıkları önemli bir tarafı var: Fetvaların sorulan sorular üzerine verildiği, yani herhangi bir bahis hakkında dinî bakımdan endişesi olanların yetkisi bulunduğuna inandıkları kişilerin içtihadlarına başvurup fetva istedikleri...” demişti.

Altaylı'nın "Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kadın ile erkek aynı asansöre binmemeli” diyen kafayı eleştirdim.

Yanıtı yan odamdan geldi.

Dostum Murat Bardakçı’dan.

“Bilmiyorsan sus” dedi.

Birileri fetva istemiş, bu lafların sahibi beyefendi de fetva vermiş.

“Fetva İslam’a uygundur. Uyarsın, uymazsın, senin bileceğin iş” demiş Murat.

Aynı “fetva makamı”ndan başka fetvalar da var.

Mesela diyor ki fetvacıbaşı: “İyice yorgun düşüp yatağa yatar yatmaz uyuyacak hale gelmeden sakın ha yatağa girmeyin. Yattığınızda hemen uyumazsanız yatak, yorgan, battaniye sizde şehvet uyandırabilir.”

Bu da mı İslami yorum Murat’cığım.

Ne yapacak Müslümanlar? Koltukta mı uyuyacak?

Ya koltuğun kolçağı şehvet uyandırıyorsa tavsiye ne olacak o halde?

Sevgili Murat, eğer dediğin gibi bu fetvacılar çok önemli bir hizmet yapıyorlarsa ve Müslümanlar da bunu dinleyip yaşamlarını ona göre organize ediyorlarsa bu beyefendilere ben sorayım o zaman.

Belki yanıt verirler de ülkedeki rezaletler azalır.

1. Sayın fetvacıbaşı, çocuk yaştaki kızları taciz etmek caiz midir?

2. Değerli âlim, ana babasının eğitim alırken kalsın diye yurda emanet ettiği çocuklara taciz ve tecavüz günah mıdır?

3. Ailesinin gözbebeği bir evladın eğitim alması için emanet edildiği hocası tarafından cinsel istismara uğraması, istimarcıyı cehenneme mi götürür, cennete mi?

4. İnandığı için hocaefendi diye bildiği birine giden bir kadını “badelemek” dine imana sığar mı?

5. Fiziken daha güçsüz diye bir kadına şiddet uygulamak, erkek kulun hakkı mıdır?

Toplumu bitap düşüren, toplumun tamamına zararlar veren daha bunca sorun varken ve bunlar birer insanlık suçuyken bu konularda fetva vermeyip, buralarda sessiz kalıp “Yorgandan, battaniyeden tahrik olursunuz” demek mi âlimlik oluyor Murat’cığım.

Diyeceksin ki: “Sorsalardı ona da yanıt verirdi.”

Doğruyu söylemek için, doğru yolu göstermek için ille sorulması mı gerekir!

Biliyorum her şeyin “en”ini sen bilirsin Murat’cığım.

Ama biz de “izan” biliriz!

Biri bu fetvacıbaşına, “Nefes alırken tahrik oluyorum, ne yapmalıyım?”dese ne olacak Murat’cığım.

“Nefes alma” mı diyecek!

Ve sen de “Adam haklı” mı diyeceksin...