Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a: Bu cümle olmadı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Altaylı, "Bu cümle olmadı" dedi.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin olarak, "İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" demişti.

Altaylı'nın Erdoğan'a tepkisini gösterdiği bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İstihbarat rapor verdi, Diyarbakır mitingine gidenler HDP’li.”

Bu cümle olmadı.

Devletin istihbarat birimlerinin rakip adayları izlediği ve katılımcılar hakkında rapor verdiğinin teyidi.

Bir yandan muhalefetin mitinglerine katılanlara “izleniyorsunuz”mesajı...

Diğer yandan devletin istihbarat birimlerinin siyaseten taraf olduğu görüntüsü...