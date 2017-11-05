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Fatih Altaylı'dan Emrah Serbes'e: Bir sürü içi boş laf edeceksin, sonra da 'Beni unutsunlar' diyeceksin; vallahi bravo!

"Unutturamaz seni hiçbir şey"

05 Kasım 2017 11:36

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazar Emrah Serbes'in cezaevinde kaleme aldığı mektupla ilgili olarak "Unutulmayı isteyen biri için ilginç bir tercih, değişik bir yol. Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden birine sayfa sayfa röportaj vereceksin, bir sürü irikıyım ama içi boş laf edeceksin. Sonra da 'Beni unutsunlar' diye bitireceksin. Vallahi bravo" dedi. 

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir - Aydın otobanında yaptığı kaza sonucu bir aileden üç kişi hayatını kaybetmişti. "Beşiktaş tribününden tanıdığı bir arkadaşının" üstlendiği kazadan altı gün sonra teslim olan Emrah Serbes, dün (4 Kasım 2017) yayımlanan mektubunda "Kullandığım ilaçları bıraktım, ailemle vedalaştım ve kazanın 6’ncı gününde teslim oldum. Tanrı bile dünyayı altı günde yaratmışken benim altıncı günde teslim olmama neden şaşırdıklarını anlamıyorum" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Emrah Serbes: Tanrı bile dünyayı altı günde yaratmışken benim altıncı günde teslim olmama neden şaşırdıklarını anlamıyorum!

Fatih Altaylı'nın "Yerli otomobili kurulmadan halka açın" başlığıyla yayımlanan (5 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Unutturamaz seni hiçbir şey

Alkollü bir biçimde ve aşırı süratle kullandığı otomobille yaptığı kaza sonucu 3 kişilik bir ailenin yok olmasına yol açan Emrah Serbes isimli vatandaşımız, cezaevinde mutlu olduğunu ima etmiş, cezasını çekmek istediğini belirtmiş ve eklemiş: “Beni unutsunlar.”

Peki bunu nerede söylemiş?

Bir röportajda.

Unutulmayı isteyen biri için ilginç bir tercih, değişik bir yol.

Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden birine sayfa sayfa röportaj vereceksin...

Bir sürü irikıyım ama içi boş laf edeceksin...

Sonra da “Beni unutsunlar” diye bitireceksin.

Vallahi bravo.

Bu röportaj daha çok şarkı sözüne benziyor: “Unutma beni, unutama beni” gibi...

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