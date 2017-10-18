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Fatih Altaylı'dan 'Devlet Bahçeli' tepkisi: Sınavları son anda iptal edin, bize böylesi yakışır!

"Bahçeli'nin bir dediği iki edilmemeye çalışılıyor"

18 Ekim 2017 12:11

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarıyla ilgili söylediği "Gelin üniversite sınavlarını tamamen kaldıralım" sözlerini eleştirerek "Şimdi de üniversite sınavının kaldırılması gündeme gelebilir. Çünkü Devlet Bahçeli istedi. Genelde onun bir dediği iki edilmemeye çalışılıyor" diye tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'nın "Akım derken" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Üniversiteye giriş sınavı yapılmayacaksa

Şimdi de üniversite sınavının kaldırılması gündeme gelebilir.

Çünkü Devlet Bahçeli istedi.

Genelde onun bir dediği iki edilmemeye çalışılıyor.

En azından 2019’a kadar durum böyle olacak gibi.

Eğer üniversite sınavı kaldırılacaksa:

- Aman sakın şimdi açıklamayın. Bekleyin öğrenciler çalışsın, hazırlansın, okul sınav sorularına ağırlık versin.

- Bekleyin yayınevleri milyonlarca üniversite hazırlık kitabı bassın, hazırlasın.

- Analar-babalar özel derslere, merdivenaltı dershanelere milyonlar akıtsın.

- Hatta matbaalar sınav soru kitapçıklarını bassın.

Sınavı son anda iptal edin.

Neden mi?

Çünkü bize öylesi yakışır!

 

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