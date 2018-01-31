Fatih Altaylı'dan CNN Türk Genel Müdürü'ne: Şirin Payzın olayını Ankara'da bilmeyen yok, hele hele AK Parti içinde...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sözcü yazarı Can Ataklı'nın iki gün önce (29 Ocak 2018) ileri sürdüğü "CNN Türk'te Şirin Payzın'ın, 'Emir Beştepe'den' denerek istifası istendi" iddiasını köşesine taşıdı. Dün (30 Ocak 2018) CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın, Can Ataklı'ya yönelik olarak kullandığı "Saray'a yakın kaynakların olayın böyle gerçekleştiğine dair kanıt sunarsa sarı basın kartımı imha edeceğim" ifadesini eleştiren Altaylı, "Olayı Ankara'da, hele hele AK Parti içinde bilmeyen yok" diye yazdı.

Altaylı, sözlerine "Sevgili Erdoğan tüm bu gelişmelerin senin dışında olduğunu da herkes biliyor. O yüzden senin mesleği bırakmana falan gerek yok" diye devam etti.

Altaylı'nın "Güçle gelen giden güçle gider" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili Erdoğan Aktaş, Can Ataklı’nın bir yazısı üzerine “Böyle bir şey var ise mesleği bırakırım” diyor.

Aman Sevgili Erdoğan, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.

İyi bir gazeteci, iyi bir insan olarak bu meslekte her zaman olmanı isterim.

Ama bu konuda çok kesin konuşma sevgili dostum.

Çünkü Can Ataklı’nın yazısında bahsettiği konuyu Ankara’da bilmeyen yok. Hele hele AK Parti içinde.

Konunun seninle alakası yok ama senin kanalında program yapan iki gazetecinin, bir başka gazetecinin görevine son verilmesi için “Beştepe’den böyle istediler” diyerek patronu kandırdığını ama Beştepe’de hiç kimsenin böyle bir şeyden haberi olmadığını ve iki gazetecinin bir başka gazeteciyi harcamak için “sözde” Beştepe isteğini uydurduklarını ve bunun ortaya çıkmasıyla birlikte o gazetecinin görevine geri döndüğünü, hatta Beştepe’den bir konuğu ağırlayarak Beştepe’nin böyle bir tavrı olmadığını ispat ettiğini herkes biliyor.

Sevgili Erdoğan tüm bu gelişmelerin senin dışında olduğunu da herkes biliyor.

O yüzden senin mesleği bırakmana falan gerek yok.

Utanması gerekenler başkaları.