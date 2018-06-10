Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a: Utanarak izledim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, "Ergenekon'da tutuklama kararları geldiğinde utandık, Başbakan'ımız 'Çıldırdı mı bunlar' dedi" ifadesinden dolayı tepki gösterdi. Altaylı, "Arınç siyasette her zaman 'özü sözü bir, düşündüğünü söyleyen bir adam' imajı çizmeye çalışmıştı. Bu imajın yerle yeksan oluşunu izledim. Utanarak" dedi.

"Başkası adına utanmak" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2018) yazısında Altaylı, 275 sanıklı Ergenekon davasıyla ilgili olarak Arınç'ın o dönem "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" dediğini hatırlattı.

"Arınç, generaller tutuklandığında nasıl üzüldüklerini, ne yapacaklarını bilemediklerini falan anlattı. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa inanırım. En azından İlker Başbuğ’un tutuklanmasına ciddi ciddi dertlendiğini biliyorum. Bunu o zaman da saklamamış, söylemişti" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat Arınç’ın bu konudaki inandırıcılığı yüz üzerinden sıfır. Hatta sıfırın bile altı. O günlerde, 'İyi ki bu orduyla savaşa girmemişiz' diyen... O günlerde bu komplo operasyonlarla ilgili 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diyen sanki bir başkasıydı. Kameraya baka baka, hadi kameraların hafızası yok, aklı yok ama karşısındaki gazetecilerin gözünün içine baka baka bunu nasıl söyledi, kendine olan saygısını ne zaman bu kadar örseledi anlamak mümkün değil."