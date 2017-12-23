Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a: FETÖ’cü çıkan bir damadı kurtarmak için Numan Kurtulmuş uğraşmadı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın katıldığı bir televizyon programında Numan Kurtulmuş'a yönelik olarak söylediği sözlere tepki gösterdi. Arınç'a "FETÖ’cü çıkan bir damadı kurtarmak için Numan Kurtulmuş uğraşmadı" diyen Altaylı, "Zarrab’a ödül verilmesini talep eden o değil" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında BM'nin İran'a uyguladığı ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden aldığı ihracat ödülünü eleştirmişti. Arınç, "Zarrab'a plaket vermemek lazımdı" diyerek, "Benim elim gitmezdi, vermezdim. Bunları öngörmek lazım" ifadesini kullanmıştı.

Altaylı'nın, "Turnusol oylama" başlığıyla (23 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bülent Arınç Beyefendi, kamera gördü mü esiyor maşallah.

Yine bir yerel televizyona konuşmuş.

Zarrab’a ödül verilmesini eleştirmiş ve ödülü, o sırada toplantıda bulunan Numan Kurtulmuş’un elinden almasıyla ilgili olarak Kurtulmuş’u sorumlu tutup “Numan Bey’in düştüğü hale bak” diyerek Kurtulmuş’a gol atmaya çalışmış.

Ben, Numan Kurtulmuş’un çok kötü bir hale düştüğünü zannetmiyorum.

Çünkü Zarrab’a ödül verilmesini talep eden o değil.

Ayrıca Numan Kurtulmuş’un damadı FETÖ’cü çıkmadı.

FETÖ’cü çıkan bir damadı kurtarmak için Numan Kurtulmuş uğraşmadı.

Damadı için “Eskiden öyleydi ama sonra gerçeği gördü” demek zorunda kalan Numan Kurtulmuş değildi!