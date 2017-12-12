Fatih Altaylı'dan Ali Koç yorumu: Galatasaraylı olarak Başkan Aziz Yıldırım olsun isterim

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunmuştu. Ali Koç'un açıklamalarını yorumlayan Fatih Altaylı, "Bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın başkan olarak kalmasını isterim" dedi

Fatih Altaylı’nın yorumları şöyle:

Fenerbahçe'de yapılacak kongre belirleyici olmayacak, çünkü, Fenerbahçe’de bazı kongre üyeleri Aziz Yıldırım tarafından üye yapılmış sayıları 7-8 bin civarında. Bunlar daha çok Fenerbahçeli değilde Azizbahçeli. Bunlar ne olursa olsun Aziz Yıldırımın yanında Ali Koç’un esas sorunu bu. Hakiki Fenerbahçelilerin Ali Koç’tan yana olduğu, Ali Koç’un kulübe daha yararlı olacağını düşündükleri belirtiliyor. Ben Galatasaraylı olarak rakibimizin başında Aziz Yıldırım olsun isterim. Ama tüm spor camiası olarak baktığımızda Ali Koç daha olur gibi duruyor. Bunu hep söylüyorum Ali Koç muhtemelen Aziz Yıldırımdan daha fanatik bir Fenerbahçelidir daha deli işler yapacaktır.

Daha kurumsal yapıdan geldiği için Fenerbahçe daha kurumsal bir yapıya kavuşacaktır

Biz spor yöneticiliği yapmış insanlar olarak Ali Koç’un uluslararası toplantılara temsilciler yolladığını, Türkiye’de önemli spor insanları ile bir ekip oluşturduğunu biliyoruz. Bunlar Evrensel çapta bir Fenerbahçe yaratabilmek için önemli adımlardır. Fakat ben arkasına siyaseti de almış olan Aziz Yıldırım’ın kulübü Ali Koç’a kaptıracağını zannetmiyorum.