Fatih Altaylı'dan AKP'ye 'öneri': 'Kol saati' meselesini tabana sorsunlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de yürütülen "Reza Zarrab" davasına dahil edilmesi sonrası Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan "kol saati" tartışmasını değerlendirdi. Altaylı, "AK Parti’nin sık sık anket yaptırdığını biliyoruz. Bu anketlerden birinde saat meselesiyle ilgili, bırakın muhalifleri AK Parti’ye oy verenlerin ne düşündüğünü sorsunlar" "öneri"sinde bulundu.

Star yazarları arasında başlayan 'kol saati' tartışması devam ediyor: "Kontrollü darbe" diyecek de, diyemiyor mu?

Fatih Altaylı'nın "Cenaze" başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

FETÖ soruşturmasını yürüten savcılardan biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaptığımız sohbette şunları söylemişti:

“Sayın Erdoğan, 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile yaptığı mücadelede hiç destek bulamadı. O gün Cemaat karşıtı olduğunu bildiğimiz pek çok kişi, siyasetçi, yargı mensubu, emniyet mensubu, bürokrat, bu mücadeleye destek vermedi. Çünkü bu mücadeleye verecekleri desteğin yolsuzlukların üzerinin örtülmesine destek olacağını düşündüler. FETÖ’nün devleti ele geçirmek istediğini kavrayamadılar. Olayı sadece yolsuzluk boyutunda gördüler.”

Ben de sormuştum: “Bunun önüne nasıl geçilebilirdi?”

Yanıtı kısa olmuştu: “Eğer o 4 bakan hakkında bir soruşturma açılsaydı, o zaman FETÖ ile mücadeleye daha geniş kesimden destek bulunurdu.”

Şimdi İslamcı medyada bu tartışmanın bir benzeri sürüyor.

Duruşları itibarıyla saygıdeğer bulduğum iki isim, Ahmet Taşgetiren veAhmet Kekeç “kapışıyorlar”.

Taşgetiren mealen diyor ki: “O saat konusunda Zafer Çağlayan’a destek verilmemeli.”

Kekeç mealen diyor ki: “O saat üzerinden siyaset dizayn edilmek istendi. Sen nasıl böyle dersin.”

Taşgetiren diyor ki: “O dönem Davutoğlu ve Arınç ‘Aklanın da gelin’ demişti.”

Kekeç diyor ki: “FETÖ’cü yargıda mı aklanacaklardı?”

Elbette bunu bu yumuşaklıkla söylemiyorlar ama özü bu.

Benim ise başka bir tavsiyem olacak.

AK Parti’nin sık sık anket yaptırdığını biliyoruz.

Bu anketlerden birinde saat meselesiyle ilgili, bırakın muhalifleri AK Parti’ye oy verenlerin ne düşündüğünü sorsunlar.

Acaba onlar ne düşünüyor?

Ben merak ediyorum doğrusu.

Kekeç de ediyor mudur?

**************