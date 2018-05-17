Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Barış Atay' tepkisi: Ciyaklamak fayda etmiyor, biz savcı değiliz!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Atay'ın "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" şeklindeki paylaşımı sonrası yaptığı "Haddini bildirin" çağrısını da eleştiren Altaylı, "Böyle çağrılar yapıp sonra ortaya ağır sonuçlar çıkınca 'Ben onu dememiştim, ben onu kastetmemiştim, benim suçum' yok diye ciyaklamak fayda etmiyor" diye yazdı.

Fatih Altaylı, "İntikam almak değil" başlığıyla yayımlanan yazısında Hakan'a gösterilen tepkilerin haksız olmadığını vurguladı.

"Bu kişinin yazıp söylediklerini doğru veya yanlış bulabilirsiniz ve bunu söyleyebilirsiniz de. Eleştirmek serbest. Ama 'Haddini bildirin” diye çağrı yapmak 'gazetecilik' değil. Bizler ne savcıyız, ne hâkim" ifadesini kullanan Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

Böyle çağrılar yapıp sonra ortaya ağır sonuçlar çıkınca “Ben onu dememiştim, ben onu kastetmemiştim, benim suçum” yok diye ciyaklamak fayda etmiyor. Ancak bilmenizi isterim ki, Ahmet Hakan bunu 'sadece' o sosyal medya mesajı nedeniyle yapmıyor. Ahmet Hakan’ı kızdıran o kişinin yazdığı mesaj değil. Asıl neden, eskiye dayanan bir 'eleştiri' ve eleştiriden doğan husumet. Hakan’ın haddinin bildirilmesini istediği kişi, geçmişte sosyal medyada Ahmet Hakan’a da sert ve ağır eleştiriler yöneltmiş biri. Ahmet kardeşimiz de fırsattan istifade intikam alıyor. Bir tweet bahanesiyle öç peşinde. Ama unutmasın ki, bizim işimiz intikam almak veya aldırmak değil. Biz bildiğimizi yazacağız. Yazdıklarımızdan, yazmadıklarımızdan kaynaklanan eleştirilere de açık olacağız. Bize söylenenleri ise sineye çekeceğiz. Ya da ille intikam peşinde koşacaksak, bunu delikanlı gibi açıktan yapacağız."