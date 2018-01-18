Fatih Altaylı'dan 'Afrin' yorumu: Sanki Türkiye'ye yeni bir tuzak, yeni bir tezgâh kuruyorlarmış gibi bir hisse kapıldım

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna ilişkin, "Sanki Türkiye’ye yeni bir tuzak, yeni bir tezgâh kuruyorlarmış gibi bir hisse kapıldım" yorumunu yaptı.

Altaylı, "ABD’nin Suriye partneri PKK/PYD bu konudaki hassasiyetini vurgularken, ABD’den tam tersi bir tavır. Yani neredeyse 'Girin vurun. Biz karışmayız' diyecekler.İşte beni şüpheye düşüren, hatta ürküten bu tavır" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Tuzak Kokusu" başlığıyla Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

ABD’nin Afrin tavrı beni büyük bir şüpheye düşürdü.

“Afrin’deki grupların bizimle ilgisi yok. Onlar DEAŞ’la yürüttüğümüz mücadelenin bir parçası değiller.”

Haydaaaa!

ABD’nin Suriye partneri PKK/PYD bu konudaki hassasiyetini vurgularken, ABD’den tam tersi bir tavır.

Yani neredeyse “Girin vurun. Biz karışmayız” diyecekler.

İşte beni şüpheye düşüren, hatta ürküten bu tavır.

Sanki Türkiye’ye yeni bir tuzak, yeni bir tezgâh kuruyorlarmış gibi bir hisse kapıldım.

Sanki girelim ve orada bir komployla karşı karşıya kalalım da PKK/ PYD’nin eli güçlensin gibi bir açıklama.

Türkiye’yi Suriye pisliğine çeken yıllar önceki yaklaşımın yeni bir harekât planı sanki!