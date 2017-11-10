Fatih Altaylı'dan Abdullah Gül'e: Ahmet Davutoğlu'nu o konuma getirenlerin hiç mi hatası yok?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tepkisi gösterdi. Altaylı, "Ahmet Davutoğlu'nu o konuma getirenlerin hiç mi hatası yok?" diye sorarak, "İyi de Davutoğlu’nu bu hataları yaparak Türkiye’yi sıkıntıya sokabileceği bir konuma kim getirdi Sevgili Abdullah Bey" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Biz O’nu hep sevdik" başlığıyla (10 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, Türkiye’nin dış politikasını yönlendirenleri ince ince eleştirmiş, ince ince ama oldukça ağır konuşmuş.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada dış politikadaki hataları anlatmış ve her şeyi komplo teorilerine ve dış güçlere bağlamayı eleştirerek, “Peki o liderlerin, o yöneticilerin hiç mi aklı yokmuş?”demiş.

Gül’ün dış politikadaki hassasiyetini ve dış politikada hatadan kaçınmanın önemini iyi bildiğini daha önce de yazdım.

Yazdım ama şunu da söylemesem içimde kalır.

Türkiye’nin bugün dış politikası nedeniyle içine düştüğü durumun önde gelen sorumlularından birinin, hatta birincisinin Ahmet Davutoğluolduğunu bilmeyenimiz, kabul etmeyenimiz yok gibi.

Davutoğlu’nun öğrencileri ve takipçileri bile bu hataları sıralamaktan imtina etmiyorlar.

İyi de Davutoğlu’nu bu hataları yaparak Türkiye’yi sıkıntıya sokabileceği bir konuma kim getirdi Sevgili Abdullah Bey!

2003 yılında 1 Mart tezkeresi öncesi Ankara’da gazete yöneticileriyle birlikte olduğunuz yemekte yanınızda “Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı” olarak oturan Sayın Davutoğlu ile benim yaptığım tartışmayı herhalde anımsıyorsunuzdur!

Davutoğlu Türkiye’nin Ortadoğu’da izleyeceği politikayı anlatırken benim yüksek sesle itiraz ettiğimi, hatta bir ara kendisi ile tartışmaya girdiğimi ve “Ahmet Bey, bu politikayı izlersek Ortadoğu felaket bir hale gelir ve Türkiye ile ABD karşı karşıya kalır. Bir Türk-Amerikan çatışması patlak verir” dediğimi herhalde hatırlıyorsunuzdur!

Ahmet Davutoğlu fikir cimnastikleriyle saygın ve değerli akademik bir çalışma yürütmüş olabilir ama Türkiye ve Ortadoğu’nun akademik çalışmanın test sahası haline getirilmesinde, kendisini o konuma getirenlerin hiç mi hatası yoktur Abdullah Bey?

Sizi 1990’ların başından beri tanırım, çok severim, çok da saygı duyarım Abdullah Bey.

Ama burada kendi payınıza düşeni de unutmayın lütfen.