Fatih Altaylı: Zannederim sonunda yine iş dönüp dolaşıp Acun’a gelecek, sağa sola telefon açıp para toplarken göreceğiz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs salgını sonrası başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Zannederim sonunda yine iş dönüp dolaşıp Acun’a gelecek" yorumunu yaptı.

Altaylı, "Acun Ilıcalı yine akşamları televizyonlarını kampanya makinası haline getirecek. Her gece ekranda Acun’u sağa sola telefon açıp para toplarken göreceğiz. Eskiden 'Fenerbahçe Türkiye’nin aynasıdır' derlerdi. Anlam veremezdim. Meğer gerçekten öyle imiş." ifadesini kullandı.

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