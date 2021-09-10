Fatih Altaylı: Yılların İşçi Bayramı’na, Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok ama aşı karşıtı mitinge izin var!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Valiliği'nin Koronavirüs aşısına karşı düzenlenecek olan mitinge izin vermesine tepki gösterirken, "Yılların İşçi Bayramı’na, Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok ama aşı karşıtı mitinge izin var" dedi.

Ataylı "Bu izin Bakan’la dalga geçmektir" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 24 bin. Üstelik çok daha bulaşıcı olduğu söylenilen Mu varyantına bir gün önce Bakan Koca dikkat çekmiş.

Aynı gün İstanbul Valiliği, Maltepe’de yapılacak 'aşı karşıtı mitinge' izin verdi. Sabah akşam devletin sağlık alanındaki en üst otoritesi olan Bakan çıkıp 'Aşı olun başka türlü mücadele edemeyiz' diyor.

Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş, milyarlar harcamış aşı bulmuş getiriyor. Cumhurbaşkanı keza aşı oluyor, aşı olduğunu yayınlatıyor, üçüncü dozu olduğunu açıklayan ilk kişi oluyor ve herkese aşı olun çağrısı yapıyor.

Televizyonlarda devletin onayı ve emri ile herkesi aşı olmaya davet eden kamu spotları yayınlanıyor. Ve ülkenin en büyük kentinin valiliği, bir vali yardımcısının marifeti ile Aşı Karşıtı Mitinge izin veriyor. Hem de salgının yeniden patlama yapmaya hazırlandığı, aşısızlara karşı türlü önlemin alındığı ve fazlasının gündemde olduğu bir dönemde.

Kimse bana bu iznin demokrasi, fikir özgürlüğü, zart zurt olarak verildiğini anlatmaya kalkmasın. Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok. Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok. Ama aşı karşıtı mitinge izin var. Bana hiç kimse bunu anlatamaz, açıklayamaz.

Burada ya devlet bizimle alay etmektedir. Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan'la. Uygun seçeneği siz belirleyebilirsiniz. Benim ricam ise PCR pozitif olanların bu mitinge mutlaka katılmalarıdır."