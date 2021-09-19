Fatih Altaylı: Yılda 35 milyon TL alan Fatih Terim aman Diagne'yi oynatmasın; gol falan atar, Terim'in bu işten anlamadığını kabak gibi ortaya koyar

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 5. haftasına girilen Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti. Gazeteci Fatih Altaylı, mağlubiyetle ilgili olarak Fatih Terim'e tepki gösterdi "Yılda 35 milyon TL alan Fatih Terim aman Diagne'yi oynatmasın; gol falan atar, Terim'in bu işten anlamadığını kabak gibi ortaya koyar" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştı. Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Fatih Altaylı, mağlubiyete ilişkin olarak Fatih Terim'e tepki gösterdi ve "Yılda 35 milyon TL alan Fatih Terim'e Babel, Luyindama, Ömer gibi gençlerle başarılar diliyoruz. Aman Diagne'yi oynatmasın. Gol falan atar. Terim'in bu işten anlamadığını kabak gibi ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

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