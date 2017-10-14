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Fatih Altaylı: Yesinler sizin 'sözde' muhafazakârlığınızı!..

"Hem bundan rahatsız olacak kadar muhafazakâr geçineceksin hem de..."

14 Ekim 2017 12:52

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımına yöneltilen “Bugün mübarek cuma, bu fotoğrafı paylaşmaya utanmıyor musun?” 'tepki'sini eleştirdi. Altaylı, "Hem bundan rahatsız olacak kadar muhafazakâr geçineceksin hem de genelde bu tip fotoğraflar paylaşan Deniz Akkaya’nın Instagram sayfasını takip edeceksin. Yesinler sizin 'sözde' muhafazakârlığınızı" dedi. 

Fatih Altaylı'nın "Ne yargılaması özür dileyin" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Lahana turşusu

Deniz Akkaya dün Instagram’daki hesabında bir moda dergisi için verdiği pozu paylaşmış.

Öyle çok açık saçık bir poz değil.

Zaten çok açık şeyleri Instagram da kabul etmiyor.

Takipçilerinden birileri fotoğrafın altına, “Bugün mübarek cuma, bu fotoğrafı paylaşmaya utanmıyor musun?” gibisinden birtakım zırvalar yazmış.

Deniz Akkaya bu fotoğrafı sokaklarda billboard’lara koymuyor.

TRT’ye de yayınlatmıyor.

Kendine ait bir yerde yayınlıyor.

Hem bundan rahatsız olacak kadar muhafazakâr geçineceksin hem de genelde bu tip fotoğraflar paylaşan Deniz Akkaya’nın Instagram sayfasını takip edeceksin.

Yesinler sizin “sözde” muhafazakârlığınızı.

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Habertürk GazetesiFatih AltaylıDeniz Akkayamuhafazakar

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