Fatih Altaylı: Yerli otomobil yerlileşmeye çalışıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "CEO Gürcan Karakaş’a en sert eleştirim batarya mevzuunda olmuştu. Karakaş’ın bataryayı bir yerden alırız, onu sona bıraktık şeklindeki yaklaşımına “En önemli şey batarya. Batarya yoksa araç yok” demiştim.Daha sonra bataryanın dışarıdan alınacağı ama batarya paketi ve batarya işletim sisteminin yerli olacağı açıklandı. Şimdi bir aşama daha ileri gidilmesi kararlaştırılmış. Öyle ki, üretime geçilmesine paralel olarak yerli batarya üretimine de başlanacakmış. Yerli otomobil yerlileşmeye çalışıyor" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "TOGG’un üreteceği söylenen yerli otomobille ilgili en bilgilendirici yazıyı onca otomobil editörü falan varken yaza yaza Milliyet gazetesinden teknoloji yazarı Hanife Baş yazdı. TOGG’un bu projesine nasıl üç Türk start up’ının dahil olduğunu, bu proje ile Türkiye’deki bazı teknoloji firmalarının birdenbire hayal bile edemedikleri bir büyüme kapasitesine kavuşacaklarını anlatmış Baş. Bana ulaşan bilgiler de Hanife Baş’ın yazdıklarını bire bir doğrular nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Türkiye’de işler pek de yolunda gitmezken ve abuk sabuk tartışmalarla oyalanırken bir yandan da çok doğru ve düzgün işler yapan firmaları da bu yolla öğrenmiş oluyoruz ve aynı zamanda bunlar Türkiye’nin geleceği için taşın altına ellerini koyuyorlar. Bu açıdan TOGG’u ve CEO’su Gürcan Karakaş’ı kutluyorum.Bu firmaları bulup bu projeye dahil etmek çok önemli olmuş. TOGG’un yerlilik oranı daha önce yüzde 51 olarak açıklanmıştı. Hedef bu idi. Ben de 'Yahu şu anda bile yüzde 60’lara yakın yerlilik oranı var' demiştim. Bu oran revize edilmiş ve 3 yıl içinde yüzde 68’e çıkarılması planlanmış. Bu iyi bir oran diyebilirim. Çünkü şu anda Türkiye’de üretilen otomobillerde en yüksek yerlilik oranı yüzde 66,3. Tedarikçi seçimlerinin de yüzde 93’ü tamamlanmış. Yani kimden ne alınacak, kime ne verilecek yüzde 93 oranında kesin. Bu tedarikçilerin yüzde 78’i yerli, yüzde 22’si uluslararası tedarikçiler." yorumunu yaptı.

Altaylı, "Ancak bunun parasal karşılığını öğrenemedim. Yani bu verdiğim oranlar parasal değil. Sayısal.Yüzde 22’nin parasal karşılığı yüzde 78’den fazla olabilir mi, olabilir. Onu da öğreneceğim inşallah." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Gelelim en önemli meseleye. Bataryaya. CEO Gürcan Karakaş’a en sert eleştirim batarya mevzuunda olmuştu. Karakaş’ın bataryayı bir yerden alırız, onu sona bıraktık şeklindeki yaklaşımına “En önemli şey batarya. Batarya yoksa araç yok” demiştim. Daha sonra bataryanın dışarıdan alınacağı ama batarya paketi ve batarya işletim sisteminin yerli olacağı açıklandı. Şimdi bir aşama daha ileri gidilmesi kararlaştırılmış. Öyle ki, üretime geçilmesine paralel olarak yerli batarya üretimine de başlanacakmış.

Yanlış okumuyorsunuz, araçların pilleri, batarya paketleri ve işletim sistemleri yerli olarak yapılacakmış. Bunun Askeri Pil Sanayi’nde yapılacağını zannettim ama değil. Aspilsan’da üretimde hata oranı binde 5 imiş ve bu otomotiv sanayi için kabul edilemez yükseklikte bulunduğu için başka bir üretici olacakmış.Buna inşallah demekten başka bir şey gelmez elimden.

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