Fatih Altaylı: Yeni anayasanın daha özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Yeni anayasanın özgürlükçü bir anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok" görüşünü savundu.

Altaylı bugünkü yazısında, "3 yıl önce referanduma gidilirken nedense gerek duyulmayan, şimdi ise nedense gerek duyulan yeni bir Anayasa.Belli ki iktidar açısından 16 Nisan Anayasa’sı 'Anayasa' değil 'Arayasa' olarak görülmüş. Referandumla kabul edilen Anayasal değil, Arayasal bir sistem değişikliği imiş." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Şimdi herkes yeni anayasa neler getirebilir, AK Parti bunu neden önerdi, ne planlıyor gibi sorular soruyor. Benim yeni Anayasa’nın neler getireceği ile ilgili bir fikrim yok. Ama neler getirmeyeceğini tahmin edebilirim. Mesela daha özgürlükçü bir Anayasa olmayacağını söylemek için alim olmaya gerek yok.Devleti daha merkeze koyan bir Anayasa olması muhtemel. Tabii olursa. İşin garibi, koalisyon ortaklarının TBMM’deki sandalye sayıları yeni bir Anayasa için gereken gücü sağlamıyor." Ama ne olursa olsun, yeni Anayasa önerisi, iktidarın uzun süreden beri en başarılı gündem değiştirme girişimi oldu. Bunu da kabul etmek lazım!" ifadesini kullandı.