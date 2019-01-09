Fatih Altaylı: Yatağa yatınca “Biz salak mıyız” diye düşünüyorum hep

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "devletin suçlara sürekli af çıkardığını" söylerken kendisinin sorumlu bir vatandaş gibi davrandığını belirtti. Kendisinin enayi yerine koyulduğunu ifade eden Altaylı, "Yatağa yatınca 'Biz salak mıyız' diye düşünüyorum hep" dedi.

Altaylı'nın bugün yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yeni yıl için herkes yeni kararlar alıyor ya!

Ben de önümüzdeki yıllar için yeni kararlar aldım.

Kararlarımın yeni yılla alakası yok.

Yeni uygulamalar yüzünden böyle bir dizi karar almaya karar verdim.

Bundan böyle yaşam anlayışımı değiştireceğim.

Kararlarım şöyle:

- Bundan böyle kuruş vergi ödemeyeceğim. Ne otomobilimin vergisini öderim, ne evimin, ne de gelirimin.

- Hemen devlet bankalarından bir kaç kredi kartı alacağım. Kartları son limitine kadar kullanacağım ve ekstreler gelince bakmadan yırtıp atıp, kuruş ödeme yapmayacağım.

- Evin girişindeki elektrik sayacını sökeceğim. Getirip yenisini takar ve bana fatura yollarlarsa faturaları da yırtıp atacağım ve tek kuruş ödemeyeceğim.

- Otomobilimin ön camındaki OGS’yi kırıp atacağım. Bundan böyle köprülerden, yollardan kaçak geçeceğim.

- Beğendiğim bir arsa bulursam oraya hemen bir bina yapacağım. İmar planı falan tanımam. Arsanın Hazine arazisi olmasına dikkat edeceğim.

Tüm bunları niye mi yapıyorum?

Kendimi iyi hissetmek için.

Devlet ha babam, de babam af çıkarıyor.

Fakat ben devletin çıkardığı bu aflardan yararlanamıyorum.

Çünkü affedilmesi gereken bir şey yapmamışım yıllardır.

Vergimi ödemişim, otoyollardan paramı ödeyerek geçmişim, kaçak inşaat yapmamışım, devletin arazisini gasp etmemişim, elektrik, su parasını günü gelmeden ödemişim, kredi kartı borcumu ödemişim, ödeyememişsem, en yüksek faizden borçlanmışım.

Kısacası sorumlu ve namuslu bir vatandaş gibi davranmışım.

Karşılığında ne elde etmişim?

Tek bir şey.

İç huzuru.

Ama artık onu da elde edemiyorum.

Çünkü enayi yerine konmak, insana koyuyor.

Yatağa yatınca “Biz salak mıyız” diye düşünüyorum hep.

Ama merak etmeyin, yine de bu yukarıda söylediklerimin hiç birini yapmayacağım.

Huzurlu bir salak olmayı, huzursuz bir uyanık olmaya tercih ederim.