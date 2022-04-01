Fatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray seçimini yazdı: Fatih Terim başkan adayı olacak mı?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray seçimini yazdı. Bu hafta içinde adayların kesinleşmesi ve ayın 8’inde gerekli imzayı toplamış başkan adaylarının ve listelerinin Divan Başkanlığı’na teslim edilmesi gerektiğine dikkati çeken Altaylı, Fatih Terim’in aday olup olmayacağı yönündeki değerlendirmeler hakkında görüşlerini aktardı.

“Fatih Terim diye yazarken bile zorlanıyorum gülmekten klavyeye basamıyorum” diyen Altaylı, “Terim yönetimlere falan girmez, Başkan adayı hiç olmaz. Ama kendisi ile çalışma olasılığı en yüksek aday kim ise ona destek verebilir” dedi.

Galatasaray seçimlerini konu edindiği bugünkü köşesinde, “İktidarın ekonomide yaptığı deneyin bir benzerini Galatasaray genel kurulu yapıyor” diyen Altaylı, değerlendirmelerini şu 9 maddede sıraladı: