Fatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray seçimini yazdı: Fatih Terim başkan adayı olacak mı?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray seçimini yazdı. Bu hafta içinde adayların kesinleşmesi ve ayın 8’inde gerekli imzayı toplamış başkan adaylarının ve listelerinin Divan Başkanlığı’na teslim edilmesi gerektiğine dikkati çeken Altaylı, Fatih Terim’in aday olup olmayacağı yönündeki değerlendirmeler hakkında görüşlerini aktardı.
“Fatih Terim diye yazarken bile zorlanıyorum gülmekten klavyeye basamıyorum” diyen Altaylı, “Terim yönetimlere falan girmez, Başkan adayı hiç olmaz. Ama kendisi ile çalışma olasılığı en yüksek aday kim ise ona destek verebilir” dedi.
Galatasaray seçimlerini konu edindiği bugünkü köşesinde, “İktidarın ekonomide yaptığı deneyin bir benzerini Galatasaray genel kurulu yapıyor” diyen Altaylı, değerlendirmelerini şu 9 maddede sıraladı:
- Metin Öztürk aday. Listesinden kimler var bilinmiyor adama adaylığı kesin ve çekilme ya da başkası ile birleşme niyeti yok. Listesindeki adayların 2 milyarlık bir serveti olduğunu söylüyormuş. Kulislerde öyle konuşuluyor.
- Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı. Uzun süre nabız yokladı, destek aradı. 1 ay kadar önce Dursun Özbek’e gidip destek istemiş. Nasıl bir destek diye soracak olursanız 20 milyon dolarlık bir destek. Dursun Özbek de kendisine “Bu parayı verdikten sonra niye sana vereyim. Ben aday olurum” demiş. Kulübün mali sıkıntılarını ve günlük harcamalarını nasıl halledeceğini soranlara, “Başkaları nasıl hallediyorsa ben de öyle ederim” diyormuş. Ünal Aysal da “Eşref olur mu?” diye sağa sola soruyormuş. Eşref Hamamcıoğlu asıl olarak İnan Kıraç’ın desteklediği bir adaydı geçen seçimde. Ama bu destek parasal değil, sözeldi. Bu dönem yine Cemiyet’in adayı gibi görünüyor.
- Dursun Özbek de, aday olmayı istiyor ama yarışa girmek istemiyor. Bütün adayları ve kulüp üyesi güçlü isimleri tek çatı altında toplayıp, 3 yıl başkanlık yapmak istiyor. “Param var. Hazırım ama seçim yarışına girmem” diyor. Yine de belli olmaz. Gelen gideni çok. Abdürrahim Albayrak da, Rezan Epözdemir de onun yanında. Işıtan Gün’ü Burak Elmas’ın listesine sokan Sportif AŞ yönetici Ural Aküzüm de Dursun Özbek’e yanlamaya çalışıyor dedikoduları var. Seçime girerse, en güçlü aday olabilir ama Hamamcıoğlu ile Özbek çekişmesinden Metin Öztürk aradan sıyrılabilir.
- Ünal Aysal, Galatasaray’ın önde gelen isimleri ile görüşüyor ama aday olma arzusu yok. Zaten mali zorluklar nedeniyle yarıda bırakıp gitmişti. Bugün aynı zorluklar mevcut ve bu kez kulübün mali olarak eli kolu da bağlı. Kendi işleri de iyi gitmedi ne yazık ki. Şirketlerinin bankalarla başı dertte. Asla girmez. Oyun kurucu olmak arzusunda ama camiada böyle bir özelliği yok. Zannederim gündemde olmak istiyor.
- Abdürrahim Albayrak diyenler var ama iddia komik. Abdürrahim Albayrak geçen dönem ibra olmayan Mustafa Cengiz yönetiminde yer aldığı için ve dava açmadığı için çok istese de Başkan olamaz. Bırakın Başkan olmayı yönetimde bile yer alamaz.
- Ali Dürüst’ü aday olma olasılığı varmış gibi yazanlara katılarak gülüyorum. Ali Dürüst’ün aday olma niyeti sıfırın bile altında. Galatasaray’da kulislerin hep içinde ama Başkanlık gibi bir niyeti yok.
- Yiğit Şardan’ı isteyenler var ama Şardan’ın Galatasaray adını duymak dahi istemediğini zannediyorum. Kendisi Bodrum’da kebap yapıyor.
- Fatih Terim diye yazarken bile zorlanıyorum gülmekten klavyeye basamıyorum. Terim yönetimlere falan girmez, Başkan adayı hiç olmaz. Ama kendisi ile çalışma olasılığı en yüksek aday kim ise ona destek verebilir.
- Kaan Kançal çok iyi ve yakışıklı bir aday olabilirdi belki ama hem niyeti yok hem de Albayrak gibi onun da geçen dönemden kalan ibrasızlık engeli var. Kim aday olursa olsun seçimlere gidip oy atmayacağım ve konu beni ilgilendirmiyor ama Kaan Kançal aday olabilseydi gidip ona oy vermeyi düşünebilirdim. Şimdi ise Galatasaraylı bazı üyelerin kulübü daha ne kadar felakete sürükleyebilecekleri konusunda yaptıkları deneyin bir sonraki aşamasını gülerek izleyeceğim.