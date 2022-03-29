Fatih Altaylı: Yahu sıradan otomobilin köprüden 200 TL'cik’e geçmesine ses etmeyen bir seçmen, koskoca Cumhurbaşkanı’nın 80 TL’lik öğününe mi kızacak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatmadan önce tükettiği tarifin maliyet hesabını yaptığı bugünkü köşesinde, eleştirilerde bulunan muhalefete seslendi; “Yahu sıradan otomobilin köprüden 200 TL'cik’e geçmesine ses etmeyen bir seçmen, koskoca Cumhurbaşkanı’nın 80 TL’lik öğününe mi kızacak. Tam aksine ‘Afiyet bal olsun’ der geçer. O yüzden muhalefete tavsiyem, bu boş işlerle uğraşacaklarına daha dolu meseleleri ele almalarıdır” dedi.

Erdoğan’ın "Ben her akşam manda yoğurdu içine, Medine hurması, birkaç çay kaşığı kestane balı ve içine biraz yulaf ezmesi katar yer yatarım” açıklaması tartışma yaratmıştı. Muhalefet kanadından Erdoğan’ın verdiği listenin maliyet hesabını yaparak eleştiriler yöneltilmişti. HaberTürk yazarı Altaylı bugünkü yazısında, “hesap doğru değil” diyerek Erdoğan'ın saydığı malzemelerin maliyetini, "75-80 TL" olarak hesapladı.

Kinayeli bir dille Erdoğan’ın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini “200 liracık” diyerek duyurmasına göndermede bulunan Altaylı, “Yahu sıradan otomobilin köprüden 200 TL'cik’e geçmesine ses etmeyen bir seçmen, koskoca Cumhurbaşkanı’nın 80 TL’lik öğününe mi kızacak” dedi.

Altaylı devamında şöyle yazdı:

“Tam aksine ‘Afiyet bal olsun’ der geçer. Ne yalan söyleyeyim, doğrusu da odur. O yüzden muhalefete tavsiyem, bu boş işlerle uğraşacaklarına daha dolu meseleleri ele almalarıdır. Ne bileyim mesela yurt dışından gelmiş ve Türkiye’de çalışan doktorlardan YÖK’ün denklik istemediği iddialarını, bu kişilerin Türkçe sınavında bile başarılı olamamalarına rağmen çalışma izni alıp, atanmalarını falan konuşabilirler. Ya da Cumhurbaşkanı’nın ne yediğini değil, vatandaşın ne yiyemediğinden söz edebilirler. Beyhude bir uğraş. Cumhurbaşkanı’nın gece öğününün bana göre eleştirilebilecek tek yanı doktorların tavsiyeleri ile çelişmesidir.

Tüm doktorlar gece yatmadan önce bir şey yemeyin derken, Cumhurbaşkanı’nın yatak öncesi ballı hurmalı öğünü benim kafamı karıştırdı. Bence asıl sorun fiyatı değil, zararı olabilir.”

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